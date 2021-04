Natti Natasha y Raphy Pina revelan el sexo de su bebé

La cantante dominicana Natty Natasha y su futuro esposo, el productor musical Raphy Pina, sorprendieron a sus fans en redes sociales con hermosas imágenes en las que revelan el sexo del bebé que esperan para este verano.

En sus muros de Instagram la reina dominicana del reggaetón, de 34 años, y su prometido publicaron fotos y videos del baby shower que celebraron con familiares y amigos cercanos a la pareja, y donde predominaban los colores rosa y violeta.

Raphy confirmó en su perfil que esperaban "una princesita".

"Ayer fue un día que jamas olvidaré. Gracias a todos y cada uno que hicieron posible este memorable día. Seguiré subieron fotos en mis Historias para ustedes mi segunda Familia. Gracias @raphypina @bookingpina @previsdaniel por hacerme este evento tan hermoso como siempre saben hacer, junto a ; Planificación y tshirt personalizadas: @caramelosdesign", dijo Natti Natasha a sus fans.

"Una PRINCESITA", comentó Raphy.

La pareja celebró el sábado por la tarde la fiesta para anunciar el sexo del bebé con familiares y amigos en su casa en Miami, y la compartieron de manera virtual con sus fanáticos a través de un video live en la cuenta de Instagram de la cantante.

"Este baby shower ha sido demasiado divertido de planear, ha sido muy íntimo con la familia, —y mi FANmilia como les digo— porque hicimos un live para que fueran parte de todo. Son los mejores tíos y tías del mundo", subrayó en declaraciones exclusivas a la revista People.

La intérprete de himnos de empoderamiento femenino como "Las nenas", "La mejor versión de mí" y "Soy mía" dijo a esa publicación que le enseñará a su niña a amarse y respetarse desde el primer día.

El empresario puertorriqueño de 42 años y dueño de Pina Records, quien es manager de Natti Natasha y Daddy Yankee, se vio emocionado en las fotos, donde demuestra que no ha dejado de consentir a su prometida durante su embarazo.

"¡Raphy está feliz! Estamos los dos que no cabemos. Y al igual que yo quería lo que sea. Estamos felices que vamos a ser padres. Es una bebé muy deseada", expresó la artista.

Dijo que decoraron la habitación de la bebé con una temática de agua "ya que los dos amamos estar en el agua. Obviamente con detalles rosados. Mi nuevo hogar en Miami me encanta, es un hogar", según la publicación.

Afirmó que le gustaría tener un parto natural, y que aún no han decidido el nombre que llevará la pequeña. "He logrado mantenerme activa entiendo que por las ganas de seguir brindándole a mis fanáticos lo que piden y hacerlos parte de esta etapa —no solo por medio de fotos, sino también con música. Hago ejercicios los días que puedo así me da más energía y así entro al estudio a crear", subrayó.

A finales de marzo la pareja anunció la celebración del baby shower vestida de rosa, y Raphy despistó a sus seguidores diciendo que la elección de la ropa en rosa era pura coincidencia.

El martes ambos compartieron una fotografía de la ecografía en la que se ve el rostro de su bebé. La reguetonera está esperando su primer hijo con su representante Raphy Pina, quien es su pareja desde hace casi tres años.

Desde el momento en el que anunciaron el embarazo de la cantante, hemos podido disfrutar de este proceso que están viviendo antes de que nazca el bebé y de la ilusión que sienten ante la inminente llegada de la pequeña.

