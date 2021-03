Natti Natasha y Raphy Pina anuncian el baby shower de su bebé vestidos de rosa

Cada día queda menos para que Natti Natasha y Raphy Pina le den la bienvenida a su primer hijo en común. Y antes de que llegue el gran día quieren celebrar el baby shower del fruto de su amor, un evento que decidieron anunciar en sus redes sociales vestidos de rosa... ¿Será una señal?

La cantante dominicana compartió un corto vídeo de la charla que tuvieron en sus redes sociales con sus fans y en la que anunciaron que estaban organizando el evento, del que no dieron muchos detalles pero que seguro será con precauciones por el coronavirus.

"Ya viene el baby shower", comentó el representante de reguetoneros, mientras que la cantante rápidamente se interesó por si habría comida. Sin duda, ambos están disfrutando plenamente esta etapa y la artista no se priva de absolutamente nada durante este embarazo.

Sobre su elección de vestuario, Raphy Pina comentó que de casualidad estaban vestido de color rosa. "Sí, eso es coincidencia", matizó Natti Natasha, quien aparecía con una bata de ese color.

La pareja de enamorados no puede estar más felices con la inminente llegada de su primer hijo juntos, del que todavía no han desvelado sexo. Desde el momento en el que anunciaron que iban a ser padres juntos no han dejado de mostrar la ilusión que sienten.

Los seguidores de la intérprete de Las Nenas están impacientes por saber más detalles sobre el retoño que está esperando y en el tablón de comentarios se leen mensajes como: "Qué lindo me gusta las parejas así felices", "Seguro que es una niña, "Invítenme al baby shower", "Los dos de rosa es nena!!" o "Va a ser una princesita".

Por otra parte, este mismo fin de semana podíamos ver por primera vez desde que hicieron oficial su relación una estampa familiar completa de la pareja con los tres hijos que tiene el productor puertorriqueño de su matrimonio anterior.

