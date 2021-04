"Ya no dormimos en el piso": El video de niños agradecidos que hace llorar a Limay Blanco

El popular humorista cubano Limay Blanco mostró en sus redes sociales cómo gracias a la solidaridad de personas generosas, tres hermanitos de La Habana ya dejaron de dormir en el suelo y ahora pueden hacerlo en unas confortables literas.

"Limay, gracias a ti a y a los que a te ayudaron a ayudarnos a nosotros, ya no dormimos en el piso ni mis muñecos tampoco", dijo la niña más pequeña en un video que hizo llorar al actor.

"Limay, gracias por las literas a ti y a las personas que te ayudaron a ayudar, Cristo cambia vidas y tú has cambiado las de nosotros", expresó el varoncito de la familia.

"Limay, gracias a ti y a las personas que te están ayudando a ayudar, ya no dormimos en el piso, ahora estamos durmiendo en las literas ya cómodamente", añadió la hermana mayor.

En el video compartido por Limay en su muro de Facebook se ve que también los ayudó con la compra de piezas para instalar un baño en la humilde vivienda.

"Ño, me partiste. Tá duro eso, duro. Dale, gracias, gracias", dijo el comediante entre lágrimas al escuchar los testimonios de los tres hermanos.

El caso de esta familia lo dio a conocer el actor el pasado 1 de abril. Ese día Andria, la madre de los chicos, pidió ayuda para construir un baño, pues los pequeños estaban haciendo sus necesidades en una cubeta.

"Te llamé para que tú y las personas me ayuden a resolver el problema de mi baño. Tengo otras necesidades como madre soltera de tres niños que soy, caso social y demás, pero lo que más me preocupa es el tema del baño", explicó.

"Tengo a los niños haciendo pipi en cubetas, en jabas de nailon, y eso me choca bastante porque no es higiénico. Ellos están enfermos, tienen lesiones en sus partes porque la cubeta, por más que yo la lave no es higiénica", agregó.

Aunque la mujer solo solicitó colaboración para edificar un aseo, el actor quiso divulgar también la manera en que dormían los niños.

Con su habitual humor, mostró la situación de los hermanos, que ni siquiera contaban con una colchoneta y dormían sobre unas sábanas que extendían sobre el suelo.

Gracias a ello personas solidarias se conmovieron y ayudaron para darles una solución.

Limay Blanco se ha dedicado en los últimos tiempos a ayudar a cubanos con necesidades materiales, a quienes entrega medicinas, electrodomésticos, ropa o muebles, que adquiere por la generosidad de otras personas.

El actor utiliza las redes sociales para presentar casos específicos.

Recientemente pidió ayuda para la compra de una vivienda a un matrimonio joven que tiene cuatro hijos, uno de ellos de tres meses de edad, y viven en condiciones paupérrimas.