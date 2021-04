Mónica Baró: "Ayer San Isidro fue una manigua"

La periodista independiente cubana Mónica Baró Sánchez dio su apoyo a los miembros del Movimiento San Isidro, que en las últimas horas han sido criticados por personas que, aunque les reconocen su valentía, les molestan su forma de expresarse y los acusan de ser marginales.

Baró, ganadora en 2019 del Premio Gabo, que distingue los mejores trabajos periodísticos de Iberoamérica, expresó en su muro de Facebook que seguramente cuando los mambises luchaban en los campos por la independencia de Cuba, "agarraban el machete o el revólver, no salían gritando versos de Heredia".

"Ni siquiera Martí. Y yo no podría decir si Pepe decía obscenidades o no cuando se encabronaba, pero, conociéndole lo suficiente, sé que no iba a ir por el campamento reprochando a quienes lo hicieran", precisó.

"Ayer San Isidro fue una manigua", dijo la joven, en referencia a lo sucedido el domingo en La Habana Vieja, donde decenas de personas se manifestaron contra el gobierno frente a la sede del MSI, sin importarles la presencia de la policía.

"La diferencia es que en esta época el cambio se busca de manera pacífica, lo cual no quiere decir que no se suelten par de palabrotas de vez en cuando, y que quienes no estamos ahí podemos verlo en vivo", añadió.

"A mí me hiere más mi sensibilidad un acto de repudio, una detención arbitraria violenta, la prisión de Luis Robles, los cercos policiales, las colas humillantes para comprar alimentos, que cualquier pinga que se suelte en una protesta para cambiar todo eso. Pero bueno, esa soy yo que creo que la obscenidad puede ser una fuerza poderosa y poética", recalcó.

Al igual que la reportera, el activista por los derechos de la comunidad LGTBI+ Raúl Soublett López, lamentó el "elitismo" y el "racismo" de cubanos que critican el MSI, y que "desde la comodidad de su casa" solo observan para buscar "la oportunidad para aprovecharse de la situación".

Uno de los protagonistas de la lucha contra la dictadura cubana en los últimos días, el rapero Maykel Osorbo, agradeció a sus compatriotas que el fin de semana se hayan sumado a los miembros de San Isidro para protestar contra la represión y la violencia policial en la Isla.

"Gracias a todo el que apoya. Siento todo el apoyo y el cariño estén donde estén. Todos los mensajes que me mandan. Gracias al barrio de San Isidro por hacer Historia y no permitir el abuso policial. Gracias al cubano que rompió el miedo y hoy es más libre. A todo el que esta súper conectado con todos los movimientos en contra de este régimen. Gracias", dijo Osorbo en su cuenta de Facebook.

El activista, uno de los huelguistas del Movimiento, compartió una foto que se ha hecho viral, en la que se le ve en la calle, con una esposa policial en su muñeca derecha, tras escapar de un intento de arresto arbitrario.

"Esta foto, por cierto, no es mía, es de cada cubano que decida quitarse el grillete y decir la verdad de las cosas para mejorar a nuestro país, nuestra patria", agregó.

El fin de semana los vecinos del barrio San Isidro, junto a Maykel Osorbo, el rapero Funky y el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, gritaron consignas contra el gobierno y cantaron una canción contra Miguel Díaz-Canel.

"¡Díaz-Canel! ¡Singao! ¡Díaz-Canel! ¡Singao!" dice la canción que fue coreada a viva voz por cubanos el Domingo de Resurrección.

Se trata de un tema musical compuesto por Silvito el Libre y Aldo el Aldeano, estrenado en 2019 bajo el título "Diazca", que ha resurgido en estos días por la fuerza de su estribillo.