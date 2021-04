Una estrella de Instagram: Saisha, hija de Jacob Forever y La Dura, se vuelve viral con divertido vídeo

Saisha, la hija que tienen en común el popular cantante cubano de música urbana Jacob Forever y la cubana Diliamne Jouve, también conocida como La Dura; ya es toda una estrella de Instagram.

Aunque la pequeña ya despunta como toda una influencer de las redes sociales gracias a las constantes publicaciones que sus padres comparten de ella en sus perfiles virtuales, la verdad es que en esta ocasión la pequeña se ha robado todo el protagonismo de los seguidores del reguetonero por un vídeo de ella que éste ha subido a su cuenta de la nombrada plataforma.

En el material audiovisual podemos ver a Saisha maquillada y diciendo a la cámara con la total soltura propia de una actriz: "cuando mi mamá me dice 'tú eres una malcriada'. ¿Quién me crió?¿Acaso yo me crié sola?¿Quién me crió?"

De más está decir que la graciosa y extrovertida actuación de la niña ha pasado desapercibida entre los incondicionales de Jacob Forever, quienes no se han resistido a comentar el vídeo y dejar sus reacciones tras ver la soltura y belleza de Saisha.

"Ay Dios mío pero es que me la como", "Qué cómica por favor", "Es toda una mujer, qué linda", "Me encanta", "Súper hermosísima esa gran nena Jacob. Muchas salud y bendiciones para ella, para ti y toda la familia", "Qué risa", "Ella es una cómica", "Bella que está esa nena", "Que se preparen para lo que viene jaja, es la candela" o "Tan linda por Dios, no me canso de reírme", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación de El Inmortal.

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar que el vídeo de Saisha no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales, incluso ha llamado la atención de algún que otro rostro de la farándula latina.

El presentador y locutor cubanoamericano Enrique Santos publicó el audiovisual de la pequeña en su perfil de Instagram, donde posee casi medio millón de seguidores, acompañado del siguiente comentario: "La hija de Jacob Forever es un fenómeno ¡La amoooooooo!".

La famosa cantante brasileña Anitta fue una de las que cayó rendidas ante la simpatía de la hija de Jacob Forever y La Dura y dejó en el tablón de comentarios del post de Enrique Santos un: "Ahahahahahaha".

