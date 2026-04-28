Jacob Forever cerró una noche histórica en el Watsco Center de Miami y la celebró de la manera más especial: rodeado de su familia. Tras su concierto «Celebrando su Carrera Inmortal», el cantante cubano compartió en sus historias de Instagram una imagen que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

En la foto, tomada en el camerino del recinto —con casilleros verdes, percheros y una caja fuerte al fondo—, aparecen el cantante con su novia Roxana Rivero y sus tres hijos. El texto que acompañó la imagen lo dijo todo: «TAMOARRIBA. Un millón de gracias a mi familia por el apoyo I love ».

El momento cobra un significado especial porque es una de las primeras veces que se ve públicamente a Roxana compartiendo espacio con los hijos del artista en un entorno tan íntimo como el backstage de un gran concierto.

Captura de Instagram / Jacob Forever

La hija mayor del cantante, Laira, también quiso documentar el día. En su cuenta de TikTok @laira.jacob, publicó ayer un «mini vlog» del concierto en el que aparecen juntos.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Los seguidores del artista destacaron la naturalidad y calidez del momento, con comentarios de sorpresa y apoyo ante lo que muchos interpretan como una señal clara de integración familiar.

El concierto en sí ya había sido un hito. El Watsco Center recibió a un Jacob Forever acompañado de artistas invitados como Alexander Delgado, El Chacal, Dany Ome, Kevincito El 13, Wow Popy y Divan. Durante el show, el cantante también tuvo un gesto que no pasó desapercibido: dedicó un emotivo mensaje a Roxana desde el escenario, con un «Love you, mi amor» que arrancó aplausos del público.

La relación entre Jacob y Roxana viene consolidándose a pasos firmes. El cantante confirmó públicamente el romance el 2 de abril en el programa digital «El Desorden de Marko», donde la describió como «mi pareja» y «un pilar de mi felicidad». Apenas días antes del concierto, celebró el cumpleaños 24 de Roxana con una fiesta en un yate en Miami, en una velada que también generó revuelo en redes.

Roxana Rivero, agente inmobiliaria radicada en el sur de Florida con más de 40,700 seguidores en Instagram, había sido vista por primera vez junto al cantante en noviembre de 2025 durante la fiesta Boat Bash en Miami.

La imagen del camerino, sencilla pero cargada de significado, resume el momento que vive «El Inmortal»: un artista en la cima de su carrera y, al mismo tiempo, construyendo una nueva etapa en su vida personal.