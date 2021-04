Gerard Piqué habla sobre sus hijos con Shakira: "Viven con una presión excesiva"

Shakira y Gerard Piqué forman una de las parejas más conocidas del mundo del entretenimiento. Pero su gran fama les ha llevado a tener que hacer equilibrios en casa para que sus hijos Milan y Sasha, de 8 y 6 años, no sientan más presión cuando salgan al mundo exterior. Sobre las dificultades a las que se han enfrentado como padres él y la cantante, se sinceró el deportista en una entrevista reciente en la televisión.

El defensa del Barcelona aseguró en la entrevista que concedió al programa Nexes de TV3 que la crianza que recibieron tanto él como la colombiana es diferente a la que le están dando a sus hijos.

"Recuerdo que mi padre no me dejaba ganar nunca y en cambio, con la Shaki a veces les dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran padres no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva", comentó el deportista refiriéndose cariñosamente a su pareja como "la Shaki".

Nuestros hijos viven con una presión excesiva

Es por esa presión a la que están sometidos los niños de 8 y 6 años que la pareja quiere que en su hogar tengan victorias personales y son más permisivos con ellos.

"Jugando a fútbol con Milán o Sasha los dejas ganar, porque si ya les costará tanto o tendrán esta presión para ganar fuera de casa, que sientan que tienen estas victorias personales dentro", añadió el deportista.

Sobre su paternidad con el futbolista habló Shakira en otra entrevista que concedió a la revista Viva en 2019. "No es que tengamos un acuerdo escrito en el que nos repartimos las tareas, pero los dos somos padres muy involucrados y nos vamos manejando como podemos, apoyándonos mutuamente y también mucho en nuestras familias. No sabemos otra manera de hacerlo", comentó entonces la barranquillera.

