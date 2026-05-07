"No hay Mundial sin canción de Shakira": La colombiana vuelve a ser el rostro musical de la fiesta del fútbol

Shakira anunció este jueves que será la voz oficial del FIFA World Cup 2026 con «Dai Dai», una colaboración con el artista nigeriano Burna Boy, cuyo adelanto publicó en su cuenta de Instagram.

«Desde el Estadio Maracaná, aquí está 'Dai Dai', la canción oficial del FIFA World Cup 2026. Llega el 14 de mayo. ¡Estamos listos!», compartió junto al adelanto del video.

El teaser del videoclip fue grabado en el icónico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, y muestra a la colombiana sobre el césped del coloso sudamericano. La canción completa se estrenará el 14 de mayo, apenas semanas antes del inicio del torneo, previsto para el 11 de junio de 2026.

El regreso de Shakira al escenario mundialista reactiva la frase que sus seguidores repiten desde hace más de una década: no hay Copa del Mundo sin una canción suya. La artista ya fue la voz del Mundial de Sudáfrica 2010 con «Waka Waka (This Time for Africa)», junto al grupo Freshlyground, un himno que alcanzó el número uno en veinte países, superó los 15 millones de copias vendidas y acumula más de 3,800 millones de vistas en YouTube.

En 2014 repitió protagonismo con «La La La (Brazil 2014)» para el Mundial de Brasil. Su ausencia en Rusia 2018 —cuando la FIFA eligió a Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi con «Live It Up»— y en Qatar 2022 generó una expectativa que ahora se resuelve con «Dai Dai».

Burna Boy, cuyo nombre real es Damini Ogulu, no es ajeno a los Mundiales: el nigeriano ya participó en el soundtrack de Qatar 2022 con «Hayya Hayya (Better Together)» y es ganador del Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música del Mundo por «Twice as Tall» (2020). La unión de ambos artistas fusiona el pop latino con el afrobeats, dos de los géneros más globales del momento.

El anuncio llega en un momento de intensa actividad para Shakira. La colombiana estrenó recientemente el videoclip de «Algo tú» junto a Beéle y «Choka Choka» con Anitta, ambas incluidas en su álbum «Equilibrivm».

El FIFA World Cup 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio entre Estados Unidos, México y Canadá, con 16 estadios y 48 selecciones participantes, lo que lo convierte en el torneo más grande de la historia. El partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y la final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.