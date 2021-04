Adolescente del sur de Florida desaparecido hace una semana falleció tras ser atropellado por conductor que se dio a la fuga

Autoridades de Florida informaron que el adolescente mortalmente atropellado en Orlando el pasado viernes fue identificado como Anthony Mejías, el joven de 19 años a quien su madre había reportado como desaparecido el jueves.

La madre de la víctima, Vivian Blanco, informó a la Policía que su hijo había desaparecido el jueves después de las 11:45 de la noche, cuando se trasladaba desde Tallahassee, donde cursaba la Universidad, hacia su casa en Fort Lauderdale.

De acuerdo con la mujer, Anthony la llamó por Facetime justo en el momento en que abordaba el autobús de Tallahassee el jueves y luego no supo más de él.

Según el reporte de Telemundo 51, el joven haría una escala de 15 minutos en Orlando, pero al parecer al bajar del autobús se quedó dormido en un banco de la terminal.

Las cámaras de vigilancia de la estación lo mostraban sin su equipaje ni su patineta.

La madre dijo a la prensa que el teléfono y la identificación de su hijo también habían desaparecido, y por esa razón no pudo abordar el transporte de conexión que lo llevaría hasta Fort Lauderdale.

"El conductor del autobús y la compañía de autobuses Red Coach, eso es lo que dijeron. Dijeron que no podía entrar porque no podía no mostrar identificación porque no tenía su teléfono", explicó a Telemundo.

De inmediato, la mujer se fue a Orlando y emprendió una intensa búsqueda de su hijo. Desde allí envió desesperados mensajes en redes sociales implorando cualquier información que la ayudara a encontrarlo.

El miércoles la Patrulla de Carreteras de Florida confirmó que Anthony había muerto después de ser atropellado en un accidente en Orange Avenue y que el conductor se había dado a la fuga.

Según el informe de la Policía, el vehículo viajaba hacia el sur por Orange Avenue justo antes de las 2:30 a.m. del viernes cuando chocó a un hombre que caminaba en dirección desconocida.

Ese hombre, posteriormente identificado como Anthony, fue trasladado a un hospital, pero murió al día siguiente, el sábado por la tarde.

Hasta ese momento no sabían que se trataba de Anthony, pero su madre lo reconoció en la oficina del forense.

Las autoridades aseguran que el caso sigue bajo investigación, pues abandonar la escena de un accidente que resulta en una fatalidad es un delito de primer grado en Florida. El conductor podría enfrentar hasta 30 años de cárcel.

Familiares y amigos del joven abrieron una cuenta en la plataforma GoFundMe para ayudar con los gastos del funeral.

La FHP pide a quien tenga información sobre este accidente que se comunique al 407-737-2213.