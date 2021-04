Farruko, devastado por la muerte de su abuela: "Sé que estabas sufriendo"

Llegan tristes noticias del cantante puertorriqueño Farruko. Carlos Efrén Reyes Rosado -nombre real del artista- ha dado a conocer este jueves 8 de abril en sus redes sociales que su abuela Carly ha fallecido.

Con unas emotivas palabras de despedida, el reguetonero no ha dudado en recordar las lecciones que le dio su abuela y que siempre llevará con él, y también agradeció la oportunidad de poder haberse despedido de ella en vida.

"Vete tranquila mi reina, sé que estabas sufriendo. Descansa en paz. No te digo adiós sino hasta luego viejita que mucho me enseñaste, si ves abuelo dale un beso y un abrazo de mi parte por lo menos papá. Dios me permitió despedirme de ti y abrazarte en vida, que mucho me dolió verte en esa cama sufriendo con ese cáncer!! Te amo y te amaré y siempre estarás comigo. Att tú nieto mayor Carly", expresó el intérprete.

Para acompañar este adiós a su abuela, Farruko publicó una serie de imágenes en la que podemos verles juntos. Imágenes de cuando el artista era tan solo un niño y también otra instantánea más reciente que demuestra lo unidos que estaban.

A raíz de este post en el que revela el duro momento que está viviendo, compañeros de profesión y seguidores le han dedicado mensajes de ánimo en el tablón de comentarios.

Entre los rostros conocidos que han querido mostrarle su apoyo en estos momentos tan difíciles están el cantante cubano El Micha, quien le ha escrito "Que en paz descanse mi hermano"; Clarissa Molina, quien le comentó "Descanse en paz. Fortaleza para ti y los tuyos" o Jay Wheeler, quien le dejó el siguiente mensaje: "Que en paz descanse, la mía también se me fue hace varios años y la sigo extrañando como si fuera ayer. Fuerzas a la familia, hermano".

Desde CiberCuba le mandamos mucha fuerza a Farruko y a su familia.

