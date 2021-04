La Aduana de Cuba entrega a cliente productos en mal estado tras 8 meses de espera

La Aduana General de la República de Cuba entregó a un cliente en la Isla productos de aseo personal en mal estado, luego de que este esperara 8 meses por el envío.

"Una vez más se evidencia el robo continuado en la Aduana General de la República y sus agencias afiliadas", denunció en Facebook el cubano Yair Alonso Gómez.

También relató que, luego de los meses de espera, mentiras y "peloteos", le llega el paquete con los envases casi vacíos.

"Además faltan productos en el combo que yo mismo compré haciendo el pago de forma remota desde un tercer país claro, faltan dos desodorantes, un acondicionador y dos jabones, supuestamente reventados. No sé cómo se pueden reventar jabones y desodorantes de pasta, y los que están, están sellados completamente pero vacíos" indicó.

El cubano, a raíz de la situación, se presentó a hacer una reclamación en la oficina de atención a la población, aunque cree que es en vano.

"Como de costumbre ya en este país, no hay lugar al que reclamar y que haya solución a mi problema, solución real no disculpas que no resuelven el problema de los constantes robos y descaros en las agencias gubernamentales que tienen que ver con estos temas, no soy el primero en este caso y desgraciadamente no seré el último", advirtió.

No son pocas las denuncias por parte de la población a una entidad como la Aduana de Cuba y otras agencias de paquetería, donde muchos clientes terminan insatisfechos por las demoras o pérdidas de sus productos.

A finales del pasado año, la cubana Dunay Toledo denunció el mal funcionamiento de la Aduana General de Cuba y al servicio de correos del capitalino municipio Plaza de la Revolución por la entrega de un paquete abierto, y con parte de su contenido sustraído.

"Yo sinceramente estoy cansada y disgustada de las cosas que están sucediendo y no tengo tiempo de peloteos, ”¿dónde hay pollo, aceite, papel sanitario, jabón, me paso el día entero haciendo colas para poder comer, bañarme o, simplemente, asearme mis partes íntima”, dijo la cubana.