Madre de bebé Paloma, fallecida por complicaciones con vacuna en Cuba, reacciona a muerte de recién nacidos en Guantánamo

La cubana Yaima Caballero Peralta, madre de la bebé Paloma Domínguez Caballero, que falleció luego de la aplicación de una vacuna en Cuba a finales de 2019, reaccionó con dolor a la noticia de la muerte de dos recién nacidos en un hospital de Guantánamo después de recibir un antibiótico.

"De verdad no lo puedo creer, Dios mío, ¿qué es esto? A solo un año y medio de que me mataran a mi hijita pasa esto otra vez, no es justo", escribió la madre de Paloma en sus redes sociales.

Yaima Caballero también pidió a las madres cubanas que pasan por tragedias similares que rompan el silencio y no permitan que estas cosas sigan sucediendo.

"Sigan callando, madres cubanas, sigan callandooooooo y seguirá pasando esto una y otra vez y nadie se hará cargo. Lo siento mucho", añadió.

Facebook / Yaima Caballero

El Ministerio de Salud Pública emitió un escueto parte informativo este viernes, en el que reveló la muerte de dos recién nacidos tras recibir un antibiótico en el servicio de neonatología del Hospital General Docente "Dr. Agostinho Neto", y otros dos se encuentra en estado crítico.

La entidad gubernamental indicó que se había creado una comisión médica para investigar las causas del fallecimiento de los bebés tras la suministración de un bulbo de Ampicillín, antibiótico generalmente utilizado en caso de infecciones por bacterias, neumonía, meningitis, infección del torrente sanguíneo e infecciones urinarias.