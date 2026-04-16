"De aquí no se mueve nadie, la bebé está naciendo": reacción de una doctora en plena emergencia en hospital cienfueguero

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En medio del incendio que sacudió la noche del martes al Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos, una doctora tomó el mando con una frase que ya recorre los pasillos del centro: "De aquí no se mueve nadie, esta bebé está naciendo".

Eran las 9:15 de la noche del 14 de abril cuando Annia Marielis Seguí Dueñas, madre primeriza, comenzó su labor de parto mientras el humo del incendio se colaba por los pasillos del hospital y la electricidad estaba comprometida, reseñó el periódico oficialista 5 de Septiembre.

El equipo médico la trasladó al Código Rojo del centro. Allí, la doctora identificada como Lisbet asumió el control de la situación y ordenó que nadie abandonara el lugar.

"Fue una locura", dijo Annia Marielis al periódico 5 de Septiembre, aún con los ojos brillantes. "Nadie soltó el coraje".

A esa hora, con ocho libras de peso, nació Liz Alejandra. Su madre la describe como "una guapa" y "una guerrera".

Las enfermeras del hospital le pusieron un apodo que ya circula entre los pasillos: "La Candelita", porque nació entre candelas, pero también —dicen— porque tiene la luz propia de quien viene a encenderlo todo.

Conmovida por la entrega de la doctora Lisbet, Annia Marielis decidió incorporar su nombre al de la bebé: Liz Alejandra, como símbolo de gratitud.

El padre de la recién nacida aún respira hondo cada vez que lo recuerda. "Fueron minutos eternos", declaró.

El incendio se había originado alrededor de las 9:00 de la noche en el sótano del segundo piso del hospital, entre la Unidad de Cuidados Intensivos clínica y la sala de psiquiatría. El Cuerpo de Bomberos logró extinguir las llamas en aproximadamente veinte minutos, sin pérdidas de vidas ni heridos.

El fuego afectó el circuito eléctrico de emergencia y comprometió servicios vitales: el área de parto, preparto, neonatología, las unidades de cuidados intensivos y los compresores.

En ese momento había 311 pacientes hospitalizados, más de 12 de ellos en estado crítico, ocho con ventilación mecánica.

El deterioro eléctrico crónico de los hospitales cubanos está detrás de estos episodios.

Apenas cuatro días antes, el Hospital Saturnino Lora Torres de Santiago de Cuba sufrió un incendio causado por el sobrecalentamiento del compresor de un aire acondicionado tras una subida de voltaje, lo que obligó a evacuar 12 pacientes.

En septiembre de 2025, el Hospital Amalia Simoni de Camagüey también registró un incendio en su planta eléctrica por sobrecarga en el transformador, con evacuación de tres pacientes críticos.

Madre e hija evolucionan de excelente manera. "Qué ella esté bien", había pensado Annia Marielis en los momentos más tensos del parto. Y así sucedió.