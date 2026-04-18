UNICEF dona concentradores de oxígeno a hospitales maternos y pediátricos de Cuba

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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) inició esta semana la distribución de 100 concentradores de oxígeno destinados a los servicios de urgencia de la red de hospitales maternos y pediátricos de Cuba, como parte de su programa de cooperación para fortalecer la atención materno-infantil en la Isla.

Según reportó la Agencia Cubana de Noticias, los primeros 50 equipos ya fueron trasladados a siete provincias: La Habana, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Las Tunas, Granma y Santiago de Cuba.

El resto de los concentradores se distribuirá en los próximos días a las demás provincias, junto con componentes de repuesto que incluyen sensores y ventiladores.

Captura de Facebook / UNICEF Cuba

Sunny Guidotti, representante en función de UNICEF en Cuba, expresó que "cada insumo, medicamento o equipamiento que llega al país para una institución hospitalaria es una oportunidad para mejorar los servicios de salud y salvar vidas, como es el caso de estos concentradores".

El funcionario recordó que la crisis energética que atraviesa Cuba "dificulta la atención en salud y pone en riesgo a los bebés, niños y niñas que requieren el acceso a oxígeno".

Raimel Milán, especialista del Área de Gases Medicinales del Centro Nacional de Electromedicina, explicó a la ACN las características técnicas de los equipos donados.

Cada concentrador tiene una capacidad de 10 litros por segundo y puede usarse tanto en instituciones hospitalarias como en el hogar de un paciente por su fácil maniobrabilidad.

Milán precisó que los dispositivos poseen internamente un compresor con una unidad de filtraje y una tarjeta de control con sensores que purifican el aire y ofrecen la concentración de oxígeno requerida.

No obstante, aclaró que "sus prestaciones no sustituyen a un botellón de oxígeno", pero que aun así son factibles ante una urgencia médica.

La donación llega en un momento de grave deterioro del sistema sanitario cubano, debido a décadas de gestión deficiente de la dictadura y una crisis estructural que se ha agudizado en los últimos años.

La tasa de mortalidad infantil en Cuba cerró 2025 en 9,9 por cada mil nacidos vivos, casi el triple de los 3,9 registrados en 2018, con La Habana alcanzando la cifra más alta del país: 14 por cada mil nacidos vivos.

El Ministerio de Salud Pública alertó en febrero que la crisis energética pone en riesgo directo a 32,880 mujeres embarazadas y 61,830 menores de un año, al impedir la realización de ultrasonidos obstétricos, la vacunación infantil y la ventilación para niños con necesidades especiales.

Los hospitales cubanos han enfrentado una escasez crónica de oxígeno medicinal, con denuncias de familias cuyos hijos necesitaban el suministro sin encontrarlo disponible, y casos de robo de balones de oxígeno en centros hospitalarios.

El ministro de Salud José Ángel Portal Miranda reconoció una "crisis estructural sin precedentes" y anunció la reducción de personal hospitalario y la limitación de cirugías a casos de urgencia.