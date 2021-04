El Funky, Yasser Castellanos e Iliana Hernández detenidos por la policía cubana y en paradero desconocido

El rapero contestatario Eliecer Márquez Duany, el artista Yasser Castellanos y la periodista de CiberCuba Iliana Hernández fueron detenidos hoy por la policía política cubana y aún continúan en paradero desconocido.

El rapero Maykel Osorbo denunció que a El Funky la Seguridad del Estado lo citó para la 1:00 p.m. en una estación, pero hasta el momento no se conocen noticias de él y su teléfono se encuentra apagado.

"Es importante entender el estado de terror que se ha implantado en Cuba, donde están usando incluso el argumento de la pandemia para detener y acosar personas hasta por el hecho de caminar por las calles", sostuvo Osorbo.

"No respetan ni leyes, ni debidos procesos, ni nada. Los han mandado a la calle a reprimir, simplemente y las consecuencias serán nefastas. Responsabilizamos al Estado Cubano de la violencia y atropellos en las calles. Del cerco policial que provocó las huelgas de la Unpacu. De la detención de Iliana Hernández y sus amigos hoy. Y ahora de la desaparición del Funky", agregó.

Por su parte, la activista y curadora de arte Anamely Ramos informó que a Yasser Castellanos las autoridades fueron a buscarlo a su casa para "hablar".

"Como si ustedes hablaran,Lo único que saben es repetir lo que les dicen y amenazar y no jugar limpio. Yasser es un ser de luz. Déjenlo en paz. Déjennos ya a todos. Detuviste a Iliana por caminar con sus amigos por Obispo. No dejas que El Funky regrese a su casa. No retiras el cerco policial ilegal de Altamira", dijo Ramos.

"Si la única manera que tienen de garantizar que nadie se manifieste por el Congreso del Partido es recrudecer la represión, ya eso habla por sí solo de la barbarie que representan. Ustedes son la vanguardia sí, la vanguardia de la barbarie. Y para ustedes solo quedará la vergüenza eterna", indicó.

A Iliana Hernández la policía política la detuvo este jueves junto a un grupo de amigos cuando caminaban por la calle Obispo, en La Habana.

La activista e historiadora del arte Carolina también denunció las detenciones arbitrarias de este jueves: "Los ha secuestrado la SE por disentir del discurso oficial. Los agentes prefieren llamarlo “detener”, “entrevistar”, prefieren los eufemismos para aliviar el sentido de lo que hacen. No hay formulación del lenguaje que alivie el tamaño del abuso de poder, la vergüenza de la arbitrariedad. Todos los días se repite el mismo ciclo macabro, como si a fuerza de repetirlo se pudiera normalizar. Disentir no es un delito, es la forma natural del devenir social y el ejercicio de la vida pública. Secuestrar ciudadanos a diario, sin otro motivo que la persecución de sus ideas, sí lo es".