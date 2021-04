Cuba: Gran incendio en Pinar del Río deja sin casa al menos a 9 familias

Un incendio de grandes proporciones tuvo lugar en Pinar del Río esta semana, el cual destrozó las casas de al menos 9 familias cubanas.

El suceso tuvo lugar este domingo a las cinco de la tarde en el poblado de Boca de Galafre, según han reportado varios vecinos en redes sociales.

Como puede verse en las imágenes, las casas afectadas son de madera, un material donde el fuego se extiende más rápidamente, por lo que se muestran todas cubiertas por las llamas.

Captura de Facebook

También puede apreciarse que al lugar de los hechos llegó el cuerpo de bomberos a aplacar el incendio, mientras muchos vecinos contemplan la escena.

Captura de Facebook

Hasta el momento, no ha trascendido ningún comunicado oficial sobre el incendio en Boca de Galafre.

No obstante, algunos vecinos han comentado que las llamas pudieron haber emergido luego de un corto circuito, y que no se reportaron daños humanos.

Esta semana se reportó el caso de una familia cubana con tres hijos que perdió su casa tras un incendio y ahora vive en un área de la Empresa de Comercio y Gastronomía de Micara, municipio Frank País, en la provincia de Holguín.

“Yo solo quiero que se pongan en mis zapatos, que mis hijos están durmiendo a la intemperie, se me van a enfermar. Mi hija de 12 años me pregunta si en Cuba no hay desalojos por qué ella, que es una niña, duerme así”, dijo la madre.