Familia cubana lo pierde todo en incendio en Sagua la Grande: «Tuvieron que actuar solos»

Un incendio devastó la tarde del sábado el apartamento número tres del Edificio 4 del Reparto 26 de Julio, en Sagua la Grande, Villa Clara, dejando a una familia sin hogar y con pérdidas materiales cuantiosas mientras los bomberos llegaban cuando ya no quedaba nada que salvar.
Según testimonios de vecinos difundidos en redes sociales, varias personas intentaron comunicarse con los servicios de emergencia desde el primer momento, pero la falta de señal telefónica en la zona impidió dar aviso a tiempo.
«Ahora fue que llegaron los bomberos. Después que la casa está quemá. Por la falta de comunicación. Y se pudo evitar», denunció un testigo en un video publicado por la página «La voz de Sitiecito».
Mientras las llamas se extendían, los vecinos tuvieron que actuar por sus propios medios para intentar controlar el fuego y proteger a las familias del edificio.
En el mismo video se advierte que en el tercer piso del inmueble había bombonas de gas, lo que representaba un peligro adicional durante el siniestro.
Un detalle que agrava aún más el cuadro, y según uno de los testigos, esta es la segunda vez que esa vivienda sufre un incendio.
Las imágenes difundidas muestran el interior completamente carbonizado: paredes ennegrecidas por el hollín, escombros, muebles destruidos y objetos domésticos calcinados. Una mujer mayor aparece entre los restos de lo que fue su hogar, con expresión de desolación.
La indignación de los vecinos apuntó directamente a ETECSA y a la Empresa Eléctrica de Villa Clara. Juana María Betharte Mazorra publicó en el grupo de Facebook de esa empresa: «Esto pasa cuando la ineptitud de ustedes deja sin comunicación a un municipio entero. Ineptos es en Sagua la Grande».
El hecho se inscribe en un patrón recurrente en Cuba. En mayo de este año, un incendio en Santiago de Cuba generó las mismas denuncias cuando los bomberos no respondían y los vecinos debían enfrentar solos las llamas. En noviembre de 2025, vecinos de La Habana reportaron que la empresa de gas no atendía llamadas de urgencia y los bomberos solo llegaron tras el aviso directo de un residente.
Sagua la Grande acumula además una cadena de crisis. En diciembre de 2025, más de 900 personas fueron evacuadas en ese municipio por inundaciones que también afectaron el Hospital Mártires del 9 de Abril. Los apagones prolongados que sufre la isla deterioran además la infraestructura de telecomunicaciones de ETECSA, comprometiendo la capacidad de respuesta ante emergencias.
Ante la ausencia del Estado, la solidaridad llegó desde la diáspora. Alys Rodriguez, desde Miami, lanzó una campaña en Facebook para recaudar ropa, alimentos, artículos del hogar y ayuda económica para la familia afectada. «Ver estas imágenes nos rompe el alma, pero también nos recuerda que cuando los cubanos nos unimos, podemos hacer milagros», escribió.
Preguntas Frecuentes sobre Incendios en Cuba y la Respuesta de Emergencia
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los bomberos en Cuba tardan en responder a emergencias?
Los bomberos en Cuba enfrentan dificultades para responder a emergencias debido a problemas de infraestructura, como la falta de señal telefónica y escasez de agua. Estos problemas estructurales retrasan la llegada de servicios de emergencia, como se observó en el reciente incendio en Sagua la Grande. La crisis energética, con apagones frecuentes, también contribuye a la ineficiencia del sistema de emergencia.
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¿Cuál es el impacto de los incendios en la vida de las familias cubanas?
Los incendios tienen un impacto devastador en las familias cubanas, dejándolas sin hogar y sin pertenencias en un contexto económico ya precario. La escasez de materiales de construcción y el alto costo de reposición de bienes hacen que la recuperación sea extremadamente difícil. Los incendios no solo destruyen propiedades, sino que también agravan las condiciones de vida en una economía marcada por la inflación y la falta de recursos.
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¿Cómo afecta la crisis energética a la capacidad de respuesta ante incendios en Cuba?
La crisis energética en Cuba, caracterizada por apagones prolongados, afecta significativamente la capacidad de respuesta ante incendios. La falta de electricidad paraliza las bombas de agua y dificulta la comunicación, lo que retrasa la llegada de los bomberos y agrava las consecuencias de los incendios. Además, obliga a las familias a utilizar métodos peligrosos para cocinar, aumentando el riesgo de incendios domésticos.
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¿Cómo ha respondido la comunidad cubana ante la falta de apoyo estatal en casos de incendios?
Ante la falta de apoyo estatal, la comunidad cubana ha recurrido a la solidaridad para ayudar a las familias afectadas por incendios. Las campañas de recolección de fondos y donaciones organizadas por la diáspora cubana han sido fundamentales para proporcionar ropa, alimentos y otros artículos esenciales a las víctimas. Este apoyo comunitario resalta la falta de respuesta efectiva del gobierno en situaciones de emergencia.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.