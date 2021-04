Detienen a Maykel Osorbo mientras almorzaba en una pizzería de La Habana Vieja

El rapero opositor y activista cubano Maykel “Osorbo” Castillo fue detenido la tarde de este lunes por dos oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) después de que tres agentes de la Seguridad del Estado lo acosaran, vigilaran y persiguieran durante todo el día.

En horas de la tarde otro músico urbano y activista, El Funky, subió a las redes un video donde se veía a Maykel Castillo acompañando a dos oficiales por una arteria de La Habana. Según declaraciones a CiberCuba de la historiadora del Arte Anamely Ramos, los policías prohibieron a los presentes grabar el episodio con sus teléfonos celulares, de ahí que el video se haya tomado a una distancia considerable de la detención, tenga una breve duración y se entrecorte.

Según narra Ramos, novia de Maykel Castillo, el activista se encontraba almorzando en una pizzería de Teniente Rey y San Ignacio, La Habana Vieja, junto a unos amigos en el momento de la detención.

“Fueron a comer pizza y vino otro más joven con dos policías a llevárselo mientras almorzaba. Simplemente llegó y sin más razones le dijo que tenía que irse con ellos y ni siquiera querían que se grabara cuando se lo llevaban”, explicó Ramos sobre la arbitrariedad de los hechos.

Maykel “Osorbo” Castillo recibió una golpiza la mañana de este lunes que le habría provocado una fractura en el tabique. Según declaró el activista en una transmisión directa a través de Facebook, los perpetradores afirmaron pertenecer a la Sociedad Abakuá de Cuba y le atribuyeron la golpiza a un motivo religioso, sin embargo, el rapero asegura que se trataba de agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil.

Sobre este último incidente, otro hombre que se define como abakuá exime a la sociedad religiosa de toda relación con la golpiza y afirma apoyar la causa de “sus hermanos opositores”.

“Estamos aquí, apoyando al hermano del Movimiento (MSI).Los abakuás no hacemos eso. Eso (la golpiza) lo hicieron descarados y sinvergüenzas”, afirma el hombre que se identifica con las credenciales religiosas del grupo en un video que le hizo llegar al propio “Osorbo”.

Sobre la detención arbitraria de esta tarde, una más entre tantas a activistas y periodistas dentro de la oleada de los últimos días, Anamely Ramos comenta en Facebook.

“Ellos se creen los dueños del país y de todos nosotros. Realmente los han mandado para la calle como perros de presa y están dispuestos a todo. Son delincuentes y su proceder es de delincuentes y de los que no tienen la más mínima ética”, explica la historiadora del Arte.

“¿La pregunta es hasta cuándo vamos nosotros a aguantar eso? Hoy es Maykel pero mañana puede ser cualquiera de nosotros, como ya han sido otros en el pasado. Y seguimos aquí, con el mismo gobierno, la misma hambre, la misma falta de horizonte, con el sueño casi único de escapar, e incluso escapando seguimos dando vida a esta vergüenza que ya no es ni un gobierno, ni un país. Tenemos que decir BASTA. Este no es el país que debemos legarle a nuestros hijos. Cuba no es segura ahora y no lo será para ellos”, concluye la también miembro del MSI.

Hasta este momento se desconoce el paradero de Maykel “Osorbo” Castillo.