Seguridad del Estado detiene violentamente al joven activista Adrián Góngora

La Seguridad del Estado detuvo violentamente al activista Adrián Góngora mientras hacía una transmisión en directo por Facebook desde Las Tunas.

La violenta detención se pudo ver en las redes sociales del activista. Un agente de la Seguridad del Estado lo ataca, lo golpea en público y se puede apreciar como atrapa a Góngora por el cuello y lo presiona fuertemente para que deje de grabar.

"¡Mira lo que me está haciendo! ¡En vivo! ¡Míralo! Me está ahorcando y yo no estoy haciendo nada" se oye decir a Góngora, indignado y con dificultades para poder hablar mientras el agente oprimía su cuello.

Otro policía uniformado contemplaba la escena sin intervenir, mientras el agente de la Seguridad, vestido de civil, apretaba a Góngora sin descanso por el cuello.

Góngora ha sido detenido continuamente desde hace varias semanas. En marzo la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, denunció que la Seguridad del Estado quiere encarcelar al joven activista que radica en Las Tunas.

"SOS. Adrián Góngora Santiesteban corre peligro en manos de los represores del régimen, le quieren inventar una causa para encarcelarlo por años", alertó Hernández en su cuenta de Twitter en marzo.

El activista había denunciado a inicios de ese mes que fue detenido mientras filmaba una cola en una tienda de Las Tunas. La policía política lo multó con 3.000 pesos en aplicación del artículo 68 del Decreto Ley 370, que limita la libertad de expresión en la isla.

En una transmisión en directo a través de Facebook, Góngora denunció que fue tratado en aquel momento con extrema violencia durante el tiempo que estuvo detenido y que le lesionaron un brazo. Este viernes han vuelto a detenerlo de modo arbitrario y violentamente.

En días recientes la Seguridad del Estado ha recrudecido la represión contra activistas, periodistas independientes y opositores cubanos. Muchos de ellos han declarado que una de las posibles razones de esta escalada represiva es el nerviosismo del Estado ante la organización del Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Numerosos cubanos se han sumado a la iniciativa "Sé la #LuzDeAlarma porque el #PCCnoesCuba", promovida por opositores al régimen. La intensión es mostrar el rechazo al llamado de continuidad del VIII Congreso del Partido Comunista, que comienza este viernes.

El jueves a las 8:32 de la noche se iluminaron las luces de teléfonos celulares y linternas de todos aquellos que decidieron patentizar su desprecio a la nueva maniobra del Estado cubano para mantenerse en el poder.