Multa de 3.000 pesos para joven cubano detenido con violencia por grabar una cola en Las Tunas

El joven cubano Adrián Góngora, detenido el miércoles mientras filmaba una cola en una tienda de Las Tunas, fue multado con 3.000 pesos en aplicación del artículo 68 del Decreto Ley 370, usado por el Gobierno de la isla para coartar la libertad de expresión.

En una transmisión en directo a través de Facebook, Góngora denunció que fue tratado con extrema violencia durante el tiempo que estuvo detenido, y que le lesionaron un brazo.

“Mi vida corre peligro, mi libertad corre peligro”, subrayó el joven activista. “Me estrujaron todo como si yo fuera la lacra más grande de toda la sociedad…me maltrataron, me empujaron”, precisó.

Adrián Góngora relató que cuando lo montaron en la patrulla, las mismas personas que cuidan las colas incentivaron el maltrato, diciendo que era “un contrarrevolucionario” y “un gusano”.

Góngora precisó que lo intimidaron y lo amenazaron con construirle una causa y meterlo en prisión. Cuenta que un Mayor que estuvo presente durante el interrogatorio quería de todas formas que le decomisaran el celular, y que varios de los que estaban presentes dijeron que no podían hacer eso.

En la última parte de su transmisión, el joven, emocionado casi hasta las lágrimas, enseñó parte de su humilde vivienda y se dirigió directamente a quienes lo tildaron de “mercenario” y lo acusaron de que le "pagan con recargas" al teléfono.

“Debía darles vergüenza la situación que uno vive. Mira las condiciones en que yo vivo, no me tildes más de mercenario. Estas son mis condiciones, yo soy un humilde, no tengo nada”, insistió el joven.

“Yo quiero vivir dignamente en un país libre y democráticamente, donde con mi trabajo yo pueda comprar lo que yo quiero. No quiero pasar más hambre, ni pasar más trabajo, ni pasar más represión”, añadió.

Adrián Góngora dijo también que mientras estuvo detenido le enseñaron un "expediente inmenso" de todo lo que él publica en las redes sociales, motivo por el cual él decidió responderles ahora con la lectura de un fragmento del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por Cuba, que considera como un derecho básico la libertad de expresión.

El polémico Decreto Ley 370 aprobado por el Gobierno cubano -conocido también como "Ley Mordaza"- establece que es delito "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".

Góngora transmitía en directo a través de Facebook desde la acera frente a la tienda La Época, en la ciudad de Las Tunas -que opera en dólares o Moneda Libremente Convertible (MLC)- cuando una patrulla con varios policías se presentó en el lugar para controlar la aglomeración.

“Se calentó la tienda en divisas, llegó la policía”, comentó en la grabación el joven momentos antes de ser detenido. “Vinieron a pegar multas”, dijo, y apenas unos segundos más tarde un oficial le pidió el carnet de identidad. La trasmisión se cortó bruscamente poco después.

En una directa previa, el activista había anunciado que enseñaría cómo su pueblo estaba enfrentando colas “para todo”, y mostró una aglomeración de personas para comprar tomates y ají en un agromercado.

Los arrestos a cubanos que filman las extensas colas en la isla para comprar alimentos o cualquier artículo de necesidad han ido en aumento conforme se recrudece el desabastecimiento que vive el país.

Este mismo mes, otro hombre que grababa con su teléfono una cola para entrar a una tienda en Santa Clara, fue detenido bruscamente por un agente de la Policía cubana.