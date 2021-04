Cubanos en Ecuador piden a Guillermo Lasso que no invite a Díaz-Canel a su toma de posesión

Una agrupación de cubanos radicados en Ecuador pidió al presidente electo de ese país, Guillermo Lasso, que no invite al mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su toma de posesión en mayo próximo.

En carta pública, la Asociación Patriótica de Cubanos en Ecuador (APCE) solicitó “humildemente” que el derechista Lasso —elegido en segunda vuelta el domingo pasado frente a Andrés Arauz, candidato “correísta” de Unión por la Esperanza— “[re]considere su intención de invitar al acto de investidura el próximo 24 de mayo al 'Presidente' de Cuba, Miguel Díaz-Canel”.

Los miembros de la APCE —cuyo número no se especifica en el documento que circula en redes sociales— justificaron su petición dirigida al cabeza de lista del Movimiento CREO con un repaso de la situación cubana.

“En aquella Isla hermosa que se ha convertido en Cárcel, no se celebran elecciones democráticas desde 1948”, señala la misiva.

“Los cubanos en su patria”, aseguran los redactores, “mueren de hambre, de enfermedades comunes, son asesinados, encarcelados, maltratados, vejados, discriminados, por el hecho de pensar diferente al único Partido legal, el Partido Comunista de Cuba”.

A continuación, la carta de la APCE sostiene que “el ciudadano cubano vive todos los días un estado de terror, de desamparo, no existe paz, ni derechos humanos, el Estado es dueño del a vida y de los destinos [de] los cubanos, quienes están secuestrados en su propia patria”.

De ahí que, considera la organización infrascrita, invitar “al señor antes mencionado, legitima la tiranía más ignominiosa y longeva de la región”.

La APCE encabezó su mensaje público con una felicitación a Lasso, un banquero y empresario de 65 años, considerado políticamente como (neo)liberal y conservador, que tras varios intentos fallidos alcanzó la Presidencia del Ecuador en balotaje, con más del 52 por cientos de los votos y más de cinco puntos porcentuales de ventaja sobre su rival de izquierdas.

En su carta abierta, la APCE se autodefine como “una organización de cubanos naturalizados y residentes en el territorio ecuatoriano con distintas posiciones políticas y pertenecientes a diferentes agrupaciones que se han unido debido al abandono y la persecución política de la tiranía castrocomunista”.

“Nuestros principales objetivos son el desarrollo de acciones para alcanzar la libertad del pueblo de Cuba y fomentar una república independiente y democrática donde se respete el derecho natural”, expresa el documento.

Además de su solicitud al futuro gobernante del país sudamericano, la APCE aprovechó para denunciar que la embajada de Cuba en Ecuador “ha funcionado y funciona como un centro de adoctrinamiento y espionaje, ignorando las vicisitudes e intereses de los cubanos exiliados y desterrados en Ecuador”.

“Los cubanos en Ecuador luchamos para que nuestros hermanos puedan recuperar su libertad, su dignidad de forma pacífica”, se lee hacia el final de esta comunicación epistolar que acaba con una nueva apelación a Dios y al Presidente electo.

“Después de 62 años de asfixiante tiranía, hemos aprendido que la vida digna y la prosperidad reparan en la libertad, no en el igualitarismo. Mantenemos la esperanza de ver nuestra patria libre de narcocomunismo, Dios no ha abandonado al pueblo cubano, le pedimos a Ud., por favor, que no nos abandone”, concluye la misiva.

En una reciente entrevista con CNN en Español, Lasso dijo con tono reticente que invitaría a Díaz-Canel a la ceremonia de su investidura, algo que también confirmó en los casos de otros presidente izquierdistas de la región como Andrés Manuel Lópz Obrador (México), Alberto Fernández (Argentina), e incluso Daniel Ortega (Nicaragua).

Adelantó, en cambio, que no enviaría una invitación al venezolano Nicolás Maduro.

“Sí, a Juan Guaidó sí, claro. Es el presidente de Venezuela reconocido por la mayor cantidad de naciones del mundo”, contestó Lasso sobre la probable representación de Caracas en su toma de posesión.

En el pasado, Lasso ha afirmado sobre las misiones médicas enviadas por La Habana a su país: “Debemos terminar con aquella esclavitud de la negociación de un Gobierno con otro Gobierno, al que le paga (…) sueldos de miseria a médicos cubanos que vienen al Ecuador a desplazar a los profesionales ecuatorianos”.