Madre de El Gato de Cuba: "Lo que más fuerza me da para seguir luchando es el apoyo"

La madre de El Gato de Cuba, María Regla Hernández, agradeció todo el apoyo que ha recibido en redes sociales tras la detención de su hijo y las constantes denuncias del atropello cometido hacia el youtuber, que se encuentra en Villa Marista.

"Quiero darles gracias por los comentarios a todos los seguidores de mi hijo, de verdad lo estiman y eso me ha dado fuerzas. Les agradezco inmensamente. Lo que más fuerza me da para seguir luchando es el apoyo", dijo en una transmisión en vivo por Facebook la noche de este viernes.

La madre de Yoandi Montiel Hernández –nombre del youtuber– dijo que su hijo continúa en Villa Marista y sin poder recibir visitas. En ese centro podría permanecer por los próximos seis meses, y luego pasar a una prisión común, como Valle Grande o el Combinado del Este, según le habían indicado las autoridades al padre.

Su padre, que fue detenido junto con él el pasado lunes cuando caminaban por la Avenida Acosta, en Diez de Octubre, y liberado poco después, solo pudo ir a Villa Marista a llevarle una bolsa con artículos de aseo, y dentro de 15 días puede regresar a hacer lo mismo, pero no le han permitido ver a su hijo ni siquiera de lejos, ni le han dado prueba alguna de que verdaderamente lo tienen ahí o de su integridad física.

María Regla aseguró que se mantendrá no solo informando de todo lo que sepa de su hijo, sino denunciando su detención y el proceso arbitrario al que ha sido sometido tanto él como muchos otros jóvenes. La madre del influencer se refirió a casos como el de Luis Robles y a otros más recientes como el del activista tunero Adrián Góngora.

"Por eso yo me mantengo denunciado, por eso sigo hablando, no solo por el Gato de Cuba, sino por todos esos muchachos, por todos, porque es una misma causa. También por todas esas familias que están sufriendo, todas esas madres desesperadas", apuntó.

La madre de El Gato tildó de "secuestro" la detención de su hijo: "Aunque me digan que está ahí, si no me lo enseñan, si no me dejan verlo, yo no sé si de verdad está ahí ni como está".

"Tortura física y psicológica para volvernos locos, eso es lo que hacen en ese país", subrayó.