El Gato de Cuba se casa

El influencer Yoandi Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, se casó esta semana con una joven conocida en redes sociales como La Oshunsita de Santos Suárez.

La pareja dándose un beso el día de su boda (Foto: Facebook/Abel VAlle)

"Los últimos momentos cambian de la noche a la mañana", escribió el activista y expreso político en redes sociales en una foto donde se le vio muy acaramelado junto a su pareja.

El Gato de Cuba junto a su esposa (Foto: Facebook/Yoandi Montiel)

Más de una docena de fotos y un video publicado por el influencer y activista en redes sociales lo muestran en el momento del enlace, celebrado al parecer en el Palacio de los Matrimonios ubicado en la calle Mayía Rodríguez, en el habanero municipio Diez de Octubre.

El video muestra cómo la pareja se tomó con humor el momento de la lectura de los apartados del Código de Familia centrados en el matrimonio.

Captura de Facebook/Yoandi Montiel

En facebook, cientos de seguidos dejaron felicitaciones y buenos deseos para Yoandi Montiel y su esposa, quien al parecer es madre de una niña.

“¡Ay Dios! Ahora sí lo perdimos. Muchas bendiciones para El Gato”; “Lluvia de bendiciones para esa hermosa pareja”; “Andaaaa muchas felicidades para los recién casados, bendiciones familia se merecen lo mejor”, “Muchas felicidades, que vivan los novios”; escribieron algunos de sus seguidores.

El Gato de Cuba, quien permaneció casi dos años en la cárcel por motivos políticos, salió de forma definitiva de prisión el 5 de abril.

“Esa gente se pensó que me iban apagar, pero no me apagaron. No me apagaron”, dijo en una transmisión en directo a través de Facebook en la que reiteró varias veces que seguía siendo el mismo y que iba a seguir diciendo la verdad, aunque admitió que la estancia en la cárcel fue dura.

El Gato de Cuba fue arrestado en abril de 2021 acusado de "desacato" por criticar al régimen cubano en videos publicados en internet, muchos de ellos salpicados de humor y burla. El régimen le impuso una condena de privación de libertad que cumplió íntegramente.

Desde su salida de la cárcel el influencer ha deslizado varias bromas y comentarios en relación con la brutal inflación que se encontró en la calle tras su salida de prisión, ello en un contexto de marcada crisis alimentaria.

¡Felicidades al Gato de Cuba por su boda!