El Gato de Cuba pasará 6 meses en Villa Marista antes de ser trasladado a prisión, según su familia

El Gato de Cuba -cuyo verdadero nombre es Yoandi Montiel Hernández-, detenido de forma arbitraria esta semana en la Avenida Acosta, en el municipio de Diez de Octubre, seguirá en la prisión de Villa Marista los próximos seis meses, antes de ser trasladado a una prisión (o Combinado del Este), según informó la Seguridad del Estado a sus familiares.

Sus allegados fueron a la prisión donde se encuentra retenido para llevarle diversos artículos de aseo pero no lo pudieron ver. Los oficiales informaron que Hernández estaba preso por hablar mal del gobierno y del presidente, e instigar a las personas a que salgan a protestar a la calle.

"Ellos quieren que yo me calle, que me apague, pero yo no me voy a callar. Han mandado mensajes de incógnito, que me calle. ¿Quién no sabe cómo trabaja la Seguridad del Estado", dijo la mamá del youtuber, María Álvarez en una directa por la red social Facebook. "Pero yo sí voy a hablar, por su canal y por todas las redes", aseguró.

"Como yo, hay muchas madres de presos políticos. Estoy hablando por esas madres también", añadió Álvarez, que reside fuera de Cuba.

"No me voy a callar, Canel. No han hecho nada, simplemente libre expresión. Seguro que lo golpearon, porque eso es lo que hacen en Villa. No me voy a callar, cuál es el miedo. Saquen a mi hijo", reiteró.

"Como si hubiese hecho algo grave, solo por decir la verdad”, prosiguió la madre del activista.

Este miércoles, el amigo de El Gato, identificado como Abel Valle 'El Jimagua', fue arrestado nuevamente y desde entonces también está en Villa Marista.

A favor de ellos se ha presentado un recurso de habeas corpus firmado por la sociedad civil cubana, según mostró la cuenta de Facebook de El Gato de Cuba.

Numerosas personas han alzado sus voces en defensa de ambos detenidos. Uno de ellos fue José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien anunció acciones en las calles a favor de su liberación.

"En los muros, parques, en papel, en todos los lados pongamos #Libertad para El Gato. Exigimos la liberación inmediata de: Yoandi Montiel Hernandez (El Gato) y Abel Valle Pérez (El Jimagua)", dijo Ferrer en un video compartido en Facebook.

La madre del detenido hizo otra transmisión en la que agradeció a todos los que se han preocupado por su hijo.

"Mi hijo, como muchos más, están en contra del país, dicen lo que sienten, pero no han hecho nada contra el país, simplemente dice lo que sienten", aclaró.

Una iniciativa colgada en la plataforma Change.org esta semana y firmada por casi 3 mil cubanos está exigiendo la libertad del youtuber.

"El Gato de Cuba ha sido encarcelado injustamente por su forma de pensar", expresó en la plataforma Ismael López, creador de la petición dirigida al gobierno cubano y al mandatario Miguel Díaz-Canel.

También en las redes sociales numerosos usuarios han manifestado su apoyo al activista, usando el hashtag #libertadparaelgato, para presionar al régimen para que lo libere.