Activista cubano Adrian Góngora habla de su violenta detención: "Intentaron estrangularme frente al pueblo"

El activista cubano Adrián Góngora detalló la violenta detención de que fue objeto en la mañana de este viernes en el centro histórico de la provincia Las Tunas, donde fue amenazado de muerte por la Seguridad del Estado.

De acuerdo con su testimonio a través de una directa de Facebook, un agente de ese organismo represor lo agarró por el cuello en pleno boulevard del centro de la ciudad, cuando él hablaba con su primo por teléfono, y lo arrastró esposado hasta el interior de la tienda recaudadora de divisas La Casa Azul, considerada la más grande de la ciudad.

"Me trasladaron a La Casa Azul esposado, y me acusó de contrarrevolucionario", contó Góngora, quien afirmó que en medio de la detención solo atinaba a gritarle al agente: "A ti no te da vergüenza, que mi pueblo está pasando trabajo, en lugar de buscarte un trabajo digno, pa estarme ahorcando en el centro del pueblo. Intentaron estrangularme frente al pueblo".

"Yo gritando "esbirro, esbirro", y el gerente de La Casa Azul salió y nos dijo que teníamos que salir", comentó.

Relató en su directa que luego lo sacaron hasta la heladería Las Copas, frente a la tienda, mientras él continuaba gritando "Patria y vida".

Luego fue conducido a la unidad de la Policía de la calle Colón de esa provincia, donde lo encerraron en una celda desde las 10 de la mañana hasta el mediodía.

"Me cayeron a golpes y acusándome de colero, pero yo sabía que eso era mandado por ellos", dijo el activista.

Luego lo llevaron ante el jefe de la Seguridad del Estado de Las Tunas, quien lo amenazó de muerte.

"Me dijo que lo tenía super obstinado, que ya no puede más conmigo, que lo que pasó hoy fue poquito, que me va a matar, que van a mandar a alguien a darme una puñalada, que me van a hacer mil cosas", explicó.

Según el activista, que ha sido detenido en varias ocasiones en las últimas semanas, también lo amenazaron con encerrarlo junto a un preso que estaba preparado para después acusarlo de violación.

"Ustedes lo que están es maltratando al pueblo, yo que estaba hablando con mi primo, y llegaron a acusarme de colero", le respondió al oficial.

El jefe del organismo represor del gobierno cubano le dijo, además, que "está loco por hacerme una causa, que me puede plantar drogas o mandar una mujer para decir que yo la violé", subrayó Góngora.

Luego contó que los oficiales comenzaron a hablarle mal de otros activistas para dividir a la oposición en Cuba.

"Yo sé quien soy yo y yo pago por mis acciones", le respondió el joven tunero, aunque reconoció que se sintió solo al salir de la estación policial.

Al respecto, llamó a los activistas del oriente cubano a unirse para enfrentar los ataques de los represores.

"Gracias a ese que se pusieron a estar peleándose conmigo, miren lo que pasé hoy. No nos dividamos, no nos ataquemos, hoy mismo gracias a todas las personas que me atacan lo que hacen es darle poder a la seguridad del Estado", dijo en su directa en la red social.

"Yo lo que pido de corazón a mis hermanos, vamos a unirnos, miren lo que me pasó hoy, vamos a unirnos, no podemos seguir solos, en la unión está la fuerza, me sentí solo ahí, me sentí abandonado. Unámonos, si nos unimos estas personas se van del poder, pero si nos desunimos nos destruyen", enfatizó.

Góngora ha sido detenido continuamente desde hace varias semanas por su activismo, en medio de los preparativos del Congreso del Partido Comunista por parte del régimen cubano.

Esta mañana un oficial lo agarró violentamente por el cuello mientras otro policía uniformado contemplaba la escena sin intervenir.

En marzo la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, denunció que la Seguridad del Estado quiere encarcelar al joven activista que radica en Las Tunas.

"SOS. Adrián Góngora Santiesteban corre peligro en manos de los represores del régimen, le quieren inventar una causa para encarcelarlo por años", alertó Hernández en su cuenta de Twitter en marzo.

El activista había denunciado a inicios de ese mes que fue detenido mientras filmaba una cola en una tienda de Las Tunas. La policía política lo multó con 3.000 pesos en aplicación del artículo 68 del Decreto Ley 370, que limita la libertad de expresión en redes sociales.

Góngora aprovecha sus live en esas redes para mostrar a sus seguidores cómo se vive en esa provincia.

Recientemente mostró cómo se vive en el barrio de los militares de Las Tunas, donde las calles están asfaltadas y los chalets tienen tanques de agua.

Las imágenes contrastaban con los alrededores, donde reina, como él dice, "la puercá y el churre". "Así nos vamos a pasar la vida entera", vaticinó entonces.