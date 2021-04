Médico cubano denuncia que una empleada de limpieza dejó morir a su padre: "Me quedé sin papá y sin hogar en Cuba"

El doctor cubano Luis Fidel Herrera Vila, quien realiza estudios de maestría en España, denunció que la mujer que dejó encargada de la limpieza en su casa de Párraga, La Habana, dejó morir a su padre para quedarse con la vivienda.

En una directa a través de Youtube el doctor Herrera Vila afirma que cuando salió de Cuba su padre estaba bien. Sin embargo, un mes después de que la empleada comenzara a trabajar en la casa, la salud del hombre se agravó.

Cuenta que la mujer fue contratada en diciembre, y su padre falleció el 6 de febrero, 15 días después de que la pusiera como única beneficiaria en su testamento.

Cuando Herrera Villa regresó a La Habana tras la inesperada noticia del fallecimiento de Carlos, se enteró de que a su padre lo habían cremado por indicación de la mujer, y ante la ineficacia de la Policía, que se negó a admitir la denuncia de la familia, el joven galeno decidió investigar lo sucedido por su cuenta.

En su denuncia asegura que María del Carmen Benítez, natural de Santiago de Cuba, llegó a trabajar a la casa y le gustaba “toquetear” a Carlos, de 77 años y enfermo de diabetes Mellitus tipo 1.

Las hijastras del anciano, que vivían con él, se quejaron de esta conducta y le dijeron a la empleada que dejara de traspasar los límites y de faltarles el respeto, pero la señora hizo caso omiso de estos requerimientos.

“Ellas no resisten esa situación y se van de la casa el 5 de enero. El día 21 de enero se firma un testamento a favor de la señorita que hacía un mes estaba trabajando en la casa. Al cabo de 15 días, el 6 de febrero mi padre aparece muerto de la nada”, relató Herrera Vila.

En sus indagaciones, la médico de la familia le confirmó que cuatro días antes de la muerte de Carlos ella había ido a verlo a la casa por una descompensación de su diabetes.

“El 2 de febrero la mujer me viene a buscar que él se sentía mal y yo voy y le tomo la temperatura, le pregunto qué tipo de diabetes tiene, y me dice que tiene Diabetes tipo 1 y que se portaba mal, que no cuidaba la alimentación”.

Tras una charla en la que la doctora le explicó la importancia de seguir una dieta estricta y tomar los medicamentos, le recomendó a la señora llevarlo al policlínico para que le hicieran una prueba de glicemia.

“Le dijimos que ella tenía que llevarlo al policlínico, porque aquí no teníamos condiciones para hacerle una glicemia. El día que falleció yo le pregunté a ella: tú lo llevaste al policlínico, y me dijo que no. También le pregunté por la familia de él y me dijo que todos estaban fuera del país”, contó la doctora.

“Luego le pregunté si le iban a hacer la necropsia y ella me dice que no”, abundó la profesional de la Salud.

Herrera Vila afirmó que su tío sí estaba en Cuba, pero nadie se comunicó con él para informarle de la situación de salud por la que atravesaba su hermano.

“La mujer no lo llevó al policlínico, ni llamó a un vecino, tenía a mi padre hacía cuatro días totalmente encerrado e incomunicado con el resto de las personas y mi padre fallece debido a que esta muchacha no lo llevó (al hospital) ni lo auxilió, ni siquiera llamó a las personas que están al lado, al SIUM, a nada, y mi padre fallece de diabetes en la casa debido a que no se llevó a la clínica”, dijo en su directa.

Recalca que esto sucede 15 días después de que, extrañamente, Carlos la dejara como beneficiaria de la casa en el testamento.

“Mi padre tenía que se llama demencia frontotemporal que aumenta la libido de las personas, el deseo sexual, y le quita parte de los recuerdos y los hace que reaccionen de forma errónea ante miles de cosas”, explicó.

“Esta mujer se aprovechó de esta situación y lo pudo manipular, pudo sacar a las hijastras de mi padre de la casa e hizo estas cosas negativas”, detalló.

Según su testimonio, tras la cremación de Carlos la casa fue cerrada por el hermano de este, pero la empleada rompió la puerta, entró, se adueñó de la propiedad y puso la propiedad en venta.

“Entró, rompió la puerta de mi casa que mi tío había dejado cerrada, y comenzó a hacer estas cosas cuando yo estaba allá. Ella se hizo de los papeles de la casa, no se sabe cómo, y entró a ella de forma ilegal”, comenta el galeno, que se fue de Cuba de forma temporal para terminar sus estudios de maestría.

Actualmente ambos están en litigio, porque ella se hizo de la propiedad ilegalmente.

“Me he quedado sin casa, imaginen que salgan por el aeropuerto y dejen a su padre y a los dos meses una persona liquide a su padre”, dijo entristecido.

Asegura que hace su denuncia para que más personas con padres ancianos en Cuba tomen sus precauciones, y para que quienes se interesen en la propiedad no la compren pues podrían ser víctimas de una estafa al adquirir una vivienda en litigio.

“Ahora ella esta vendiendo la casa, en la dirección San Mariano #69 en Párraga, La Habana”, apuntó Herrera Vila, quien publicó fotos de la misma al final de su video.