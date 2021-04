Florida: Unos mil corredores participaron en la carrera anual en el puente Seven Mile tras cancelación en 2020

Unos mil corredores tomaron parte en la cuadragésima edición anual de la Seven Mile Bridge Run, en los cayos de Florida, que acogen a una de las pocas carreras realizadas por completo sobre las aguas.

Luego de que en 2020 debiera cancelarse por el azote del coronavirus, esta vez los organizadores se aseguraron de tomar las medidas correspondientes para la celebración de un evento que tiene lugar, desde 1982, sobre uno de los puentes por segmentos más largos del mundo.

A las 6:45 a.m. de este sábado, alrededor de 1000 competidores tomaron la partida para cumplir 6.8 millas (no exactamente siete) atravesando el canal entre Knight's Key y Little Duck Key, en el sudeste isleño de Florida.

Este abril, la ya tradicional carrera no llegó a los habituales 1500 cupos, pero de cualquier manera hasta 42 puentes del condado de Monroe permanecieron cerrados por las autoridades locales durante unas tres horas este sábado.

Aún en medio de la pandemia de COVID-19, la Seven Mile Bridge Run solo incluyó en esta ocasión participantes registrados en Estados Unidos para la edición de 2020.

Según reportaron medios de prensa locales, se tomaron precauciones, como partidas en grupos de 10 personas; asimismo, se les exigió a los corredores usar máscaras antes y después de la ruta.

Aun cuando los competidores llevaban junto a su identificación un chip electrónico para determinar el tiempo exacto de carrera, los organizadores dijeron que tardarán varios días en definir los vencedores de la general y por categorías.

Hasta el viernes, el condado de Monroe, que incluye los cayos de Florida y buena parte de los Everglades, sumaba solo 50 muertos y 6.711 contagiados desde el inicio de la pandemia, según informaron las autoridades sanitarias de Florida.

Ese mismo día, el estado llegó a los 35.000 fallecimientos sobre más de 2.1 millones de contagios por COVID-19.