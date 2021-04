Anamely Ramos al Estado cubano: No subestimen el poder del amor

La activista cubana e historiadora del Arte, Anamely Ramos, respondió a la declaración de amor que le hiciera en las redes sociales su pareja, el músico urbano Maykel “Osorbo” Castillo.

Desde su cuenta de Facebook, Ramos mostró su preocupación por Maykel, quien ha sufrido detenciones, acoso policial y arrestos domiciliarios arbitrarios por parte de la policía política del régimen cubano, quienes le expropiaron el teléfono celular al rapero desde hace más de 15 días.

“Cuando salí de Cuba sabía a qué nos exponíamos los dos porque lo único que tiene ese poder decadente sobre nosotros es su bajeza extrema. Desde ahí ellos dividen, intentan humillarte, roban tu vida privada y la muestran”, comienza su emotivo mensaje Ramos.

La historiadora de Arte y ex profesora del ISA se encuentra residiendo temporalmente en México a propósito de estudios de postgrado que recibe, sin embargo, ha sido una de las caras más visibles de la oposición política en Cuba durante el último año.

“Entereza extrema y mucha fortaleza hay que tener para no creerles, para no creer lo que ellos quieren que creas. Maykel está en sus manos pero hay algo de él que ellos no pueden tocar y mucha de esa parte tiene que ver conmigo. Porque ya a estas alturas no somos dos personas separadas. Somos un equipo como a él le gusta decir”, detalla Ramos.

Por último, la joven activista emplazó directamente a las autoridades de la isla y sugirió que la fuerza que mueve cualquier acción civil puede partir de un sentimiento como el amor.

“Estado Cubano: no subestimen el poder del amor. Sabemos que no lo entienden pero no lo subestimen”, concluyó Ramos.

Horas atrás, Maykel Castillo había aprovechado un breve acceso a la red de redes para hacer una declaración de compromiso y amor hacia Ramos, quien lo ha acompañado durante su lucha, incluida la huelga de hambre y sed realizada por el rapero en noviembre pasado.

“Eres mi luz y todo lo que deseé durante mucho (tiempo). No tengo móvil ni casi internet y abro mi perfil en cuanto teléfono me pasa por al lado, pero estoy bien de momento, quizás dentro de dos horas esté muerto. No importa, yo soy como soy. Ana, te amo”, concluyó el miembro del Movimiento San Isidro.