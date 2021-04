Detienen a la activista Mary Karla Ares cuando intentaba llegar a la sede del Movimiento San Isidro

La activista y reportera ciudadana Mary Karla Ares fue detenida este lunes cuando intentaba llegar a la sede del Movimiento San Isidro, denunciaron activistas y la ONG de asesoría jurídica CUBALEX.

“Se llevaron a Mary Karla Ares. Intentaba llegar a la sede del @Mov_sanisidro. Las #DesaparicionesForzadas son un delito aunque ocurran por solo minutos. La @ONU_es sigue de cómplice mientras tengan a la @PresidenciaCuba sentada en el Consejo de #DDHH”, condenó desde su cuenta de Twitter la periodista independiente y escritora maría Matienzo.

Las detenciones de los útlimos días tienen como background las sesiones del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, única organización política reconocida por la legalidad en la isla, lo cual ha generado un clima de tensión social.

El pasado lunes, la casa del activista Luis Manuel Otero Alcántara (que es también la sede del Movimiento San Isidro) fue allanada por cuerpos de la policía política y tanto el artista visual como la activista Áfrika Reina fueron detenidos.

Además del allanamiento, las autoridades decomisaron y destruyeron las obras de arte que Otero Alcántara había concebido como parte de una exposición personal en la sede de San Isidro.

La activista Mary Karla Ares había sido detenida anteriormente, el pasado 27 de marzo, cuando realizaba reportería en el municipio Centro Habana junto al también periodista ciudadano Juan Manuel Moreno, director del medio Amanecer Habanero.

“Me interrogó una mujer que se hizo llamar Tania y me preguntó si conocía el mecanismo de financiamiento del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, también me amenazó con que si continuaba escribiendo de ‘los locos de San Isidro’ y trabajando en Amanecer Habanero me meterían presa”, detalló sobre aquel incidente la activista y reportera, quien permaneció bajo interrogatorio durante dos horas.