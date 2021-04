Activista cubano Esteban Rodríguez saldrá de su casa "por encima de la seguridad y la policía"

El activista cubano Esteban Rodríguez, quien lleva varios días bajo arresto domiciliario como otros activistas, artistas o periodistas independientes, aseguró que saldría de su casa a pesar de la vigilancia que mantienen agentes policiales sobre su casa.

"Ya perdí la paciencia, mañana voy a salir. Por encima de la seguridad y la policía. Tengo que salir porque no estoy preso. Mi casa no es un calabozo", aseguró Rodríguez en sus redes sociales.

El activista comunicó a sus seguidores que al intentar salir de su casa no está cometiendo ninguna ilegalidad.

"No estoy asiendo nada ilegal ni me estoy fugando. Es un derecho que tengo y punto. Ellos tienen tiempos y dinero para reprimir, pero mis derechos no los aplasta nadie", sostuvo.

Todos estos días Esteban Rodríguez se ha mantenido denunciando la vigilancia que tiene desplegada la policía y la Seguridad del Estado cubano a las afueras de su domicilio desde el comienzo del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, que sesionó entre el viernes 16 y el lunes 19 de abril.

"Terminó ya la farsa del congreso y continúa la vigilancia por parte de la seguridad y la policía. Más de 72 horas de hostigamiento", dijo Rodríguez hace unos días.

Por estos días el activista también informó que el monopolio de las comunicaciones en Cuba, ETECSA, le había dejado incomunicado interrumpiendo sus servicios de Internet.

"ETECSA es un brazo ejecutor de la dictadura cubana. Tres líneas me tumbaron el servicio. No funcionan ni para llamar ni para los datos. Este es un servicio que todos los cubanos pagamos y es bien alto. La empresa de telecomunicaciones de ETECSA es uno de las tantas empresas que se presta para reprimir al pueblo de Cuba. (Pero Ladrones siempre buscaremos la forma de seguir denunciando)", indicó.

Harta del arresto domiciliario al que ha estado sometida durante 12 días, la reportera Iliana Hernández también denunció la situación.

"Hoy cumplo 12 días sitiada, otros cubanos sufren la misma represión, si salimos nos secuestran, se llama #TerrorismoDeEstado", dijo, y también aseguró que el gobierno cubano la mantiene a ella y a otros activistas sin conexión a Internet a través de los datos móviles y con baja velocidad en los servicios de red Wifi, para "no transmitir ni denunciar en vivo la represión", señaló Hernández.