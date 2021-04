Carlos Otero a cubanos en la Isla: Si sigues acostumbrado tendrás la vida que ellos decidan para ti

El presentador cubano Carlos Otero, quien reside en Miami, envió un mensaje a los cubanos de la Isla para que insistan en el reclamo de sus derechos y libertades fundamentales.

"Nos acostumbraron a la mentira, el engaño, la prohibición, la falsa, al miedo, a odiar a otro país que invadiría y a personas que no pensaran igual", comenzó diciendo Otero en su cuenta oficial de Facebook.

"Nos acostumbraron a las monótonas y repetitivas consignas, a los falsos diplomas, al mismo discurso, a que nos cortaran las alas para quedar en el mismo lugar y solo respirar su aire, a respetar una mediocre ideología, a la no información, a no transitar otro camino que no sea el “correcto”, al no pensar por si mismo", agregó.

Por último, el presentador dijo a los cubanos: "Si sigues acostumbrado tendrás la vida que ellos decidan para ti, no la que mereces. Sólo te darás cuenta cuando llega el día en que conoces la sagrada palabra... Libertad. Solo así dejarás de acostumbrarte a seguir esclavizado".

Otero ha sido uno de los cubanos que desde el exilio ha estado pendiente de los últimos acontecimientos en Cuba que han involucrado a artistas, como la reunión el pasado 27 de enero de artistas frente al Ministerio de Cultura y la huelga del Movimiento San Isidro, en noviembre.

"Están haciendo en este momento en Cuba lo que no fuimos capaces de hacer nosotros", dijo. "Por más inconformidades que yo tuviera y cosas con las que no estuve de acuerdo, nunca tuve los pantalones para demostrar mi sentir".

En otro momento el presentador respondió al periodista oficialista Humberto López, quien ha encabezado la campaña de odio en la televisión cubana contra artistas, periodistas y activistas.

"Humberto, apréndete el Artículo 1 de la Constitución de Hombres Libres que avala el uso de puños para defender la libertad de Cuba. ¿Estarás preparado para enfrentar eso? No amenaces más a los que piensan distinto a ti y ve preocupándote mejor por tu futuro porque ya estás en la lista de los inservibles", dijo Otero en un comentario a una publicación de CiberCuba.