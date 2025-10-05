Carlos Otero posa con armas tras entrada en vigor de ley “Open Carry” en Florida

Vídeos relacionados:

El presentador cubano Carlos Otero volvió a acaparar la atención de sus seguidores en redes sociales tras publicar una imagen en la que aparece armado junto a un lujoso Mercedes-Benz G-Wagon, aludiendo a la reciente entrada en vigor de la ley que permite el porte abierto de armas en Florida.

"Open Carry…", escribió Otero en su cuenta de Instagram (@carlosoterotv), acompañado de etiquetas como #guns, #beretta9mm, #winchester y #florida, mientras posa con gafas oscuras, gorra, pistola enfundada en la cintura y una escopeta en las manos.

La imagen fue publicada tras la reciente confirmación de que el porte abierto de armas es ahora legal en el estado, tras un fallo de la Primera Corte de Distrito de Apelaciones de Florida. La medida ha generado debate en la esfera política y entre expertos en seguridad pública.

La publicación de Otero no pasó desapercibida. Mientras algunos seguidores lo felicitaron por “ejercer su derecho constitucional”, otros mostraron preocupación por el mensaje que puede transmitir la imagen, especialmente en tiempos de creciente violencia armada en el país.

El presentador, quien reside en Miami desde 2007 y actualmente conduce el programa TN3 en AméricaTeVe, suele generar conversación con sus publicaciones en redes sociales. Esta vez lo hizo combinando lujo, armas y un guiño a la nueva legislación estatal.

Carlos Otero no ha comentado más sobre la imagen, pero su publicación se inserta en un intenso debate abierto en las redes sociales luego del fallo judicial.

Según el sitio especializado Ammo, más de un tercio de la población de Florida (35%) posee un arma. Legisladores y cuerpos policiales deberán ajustar sus protocolos en un contexto donde la exhibición pública de armas, antes prohibida, pasa a ser un derecho amparado por la ley.