Abogado Willy Allen cree que la embajada de EE.UU. en Cuba abrirá en octubre o noviembre de este año

El prestigioso abogado de Inmigración Willy Allen aseguró ayer en Las Mañanas de CiberCuba que él cree que entre octubre y noviembre de este año abrirá la Embajada de Estados Unidos en La Habana para restablecer la emisión de visados desde la Isla.

"Yo creo que en los próximos meses se va a llegar a algún tipo de acuerdo y yo espero que para octubre o noviembre la Embajada americana esté abierta en Cuba. Yo tengo mucha confianza en Bob Menéndez, que en realidad es un senador que representa no solamente al estado de New Jersey sino a todos los cubanoamericanos en este país (EE.UU.) y también a otros emigrantes y él sí tiene acceso a la Casa Blanca. Bob Menéndez tiene la llave de cómo se va a negociar con Cuba y tengo esperanzas que para final de este año, principio del año fiscal nuevo, tengamos la embajada abierta en La Habana", señaló.

Allen hizo estas declaraciones poco después de mostrarse en contra de la propuesta realizada el pasado lunes por los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart para que las entrevistas de los visados a cubanos que quieren reunificar sus familias en Estados Unidos se hagan en la Base Naval de Guantánamo.

Se trata de una iniciativa que, en opinión de Allen, es una burla a los 70.000 cubanos que desde octubre de 2017 hasta este mes de abril habrían podido entrar en Estados Unidos con un Parole (permiso de permanencia temporal de un año en EE.UU., que empezó con el presidente Bill Clinton y el presidente Bush lo cambió en el año 2000 para aplicarlo a la reunificación familiar).

"Me ofende que hablen la basura que hablaron. Me insulta, me duele. Aquí están jugando con el dolor de personas y están hablando de 70.000 personas que podían estar en este país y de 100.000 más que están esperando su turno", recalcó.

El martes, en declaraciones al periodista de CiberCuba Wilfredo Cancio, Allen ya había destacado que veía la propuesta de María Elvira Salazar y Díaz-Balart "como una falta de respeto a la comunidad cubana y en particular a los que están esperando la reunificación familiar. El silencio del representante Díaz-Balart en los últimos 4 años de este tema y los que esperan en frontera fue devastador para estas familias. Ellos saben bien lo que se requiere para crear legislación. Y saben claramente que no existe un chance que esto llegue a un voto y un sub-comité de la cámara menos en el pleno del Congreso. Es una burla cruel a nuestra comunidad y una payasada política que espero que la comunidad lo recuerde en noviembre del 2022 y los envíen al latón de basura política", señaló.

Para Allen hay al menos cuatro medidas que urge tomar en temas migratorios que afectan a Cuba y Estados Unidos. En primer lugar incrementar el personal que atiende a los cubanos en la Embajada americana en Guyana; identificar un tercer país que pueda aceptar los Parole familiares; realizar entrevistas virtuales y buscar la manera de que Cuba acepte su responsabilidad por los ataques acústicos para que la Embajada americana pueda reabrir.

Con esas cuatro propuestas sobre la mesa, Allen sugiere organizar una conferencia entre representantes de las familias a la espera de reunificación familiar y líderes políticos serios, como es, en su opinión, el ex alcalde de Miami, Manny Díaz, ahora al frente del Partido Demócrata en esta ciudad.

Willy Allen compartió ayer opiniones en Las Mañanas con Luly Hernández, administradora del grupo de Facebook Cubanos por la Reunificación Familiar con EE.UU. que tiene casi 90.000 miembros, la mayoría pendientes de la reanudación del proceso migratorio interrumpido en 2017 tras los ataques acústicos de los que aún se desconocen las causas, pero sí se tiene la certeza de que provocaron sordera y otros daños cognitivos a una veintena de diplomáticos estadounidenses y canadienses destinados en La Habana.

Este incidente llevó al presidente Donald Trump a retirar la mayor parte del personal de la Embajada de Estados Unidos en Cuba hasta que se pueda garantizar la seguridad del personal americano en la Isla.

Esa situación paralizó los trámites migratorios en Cuba y hasta que se retomaron en Guyana. Pero la pandemia del coronavirus ha venido a convertirse en un obstáculo añadido al problema por cierres de frontera en ambos países.