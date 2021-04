Derek Chauvin, asesino de George Floyd, es enviado a prisión de máxima seguridad en Minnesota

Derek Chauvin, el asesino de George Floyd, se encuentra recluido en régimen de aislamiento durante 23 horas al día en la única prisión de máxima seguridad de Minnesota, informaron las autoridades.

Chauvin, de 45 años, el ex oficial de policía de Minneapolis que se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante más de nueve minutos en mayo pasado, fue enviado a la prisión, en Oak Park Heights, Minnesota, un suburbio de St. Paul, después del veredicto.

“El detenido ha sido colocado en un ala aislada de la prisión por temor a su seguridad”, dijo Sarah Fitzgerald, portavoz del sistema penitenciario estatal.

El exagente Chauvin, que se encuentra detenido mientras espera la sentencia, estará solo en su celda todos los días menos una hora, durante la cual se le permitirá hacer ejercicios. Incluso allí, se mantendrá alejado de todos los demás prisioneros y permanecerá bajo la vigilancia de los guardias de la prisión dentro de la unidad.

El tribunal fijó el 16 de junio como fecha para la sentencia de Chauvin, según reveló a The New York Times una fuente familiarizada con el asunto que no estaba autorizada para hablar en público.

El ex policía fue llevado al Centro Correccional de Minnesota-Oak Park Heights a través de un acuerdo entre el oficial del alguacil del condado de Hennepin y el Departamento de Correcciones del Estado, dijo a CNN la portavoz del DOC, Sarah Fitzgerald.

Oak Park Heights, que es la única prisión de máxima seguridad de nivel 5 del estado, está ubicada en Stillwater, Minnesota, a unas 25 millas al este del centro de Minneapolis, y se considera una de las más seguras para los delincuentes de alto riesgo, ya que la prisión nunca ha tenido un fuga, y solo un homicidio.

El expolicía Derek Chauvin fue declarado culpable el pasado martes por la muerte de George Floyd en un tribunal de Minneapolis, un veredicto que culmina un controversial caso de derechos civiles que estremeció Estados Unidos y ocupó la atención mundial.

El jurado -12 personas de entre 20 y 65 años- anunció su decisión tras deliberar por cerca de 10 horas durante los pasados dos días, luego de un jucio de tres semanas que mantuvo en vilo a la nación y movilizó fuerzas de seguridad en Minneapolis y otras ciudades del país para prevenir protestas.