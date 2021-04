Mario Vargas Llosa: Cuba está muriendo de hambre

El reconocido escritor peruano Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, ratificó su apoyo hacia la candidatura de Keiko Fujimori, consideró que un gobierno del oponente Pedro Castillo, significaría conducir al país sudamericano a las condiciones de Venezuela y Cuba.

“Es importante que el Perú no caiga en la catástrofe que es Venezuela o Cuba”, dijo durante una entrevista en RPP Noticias.

“Muchos peruanos han votado por el disgusto que les producía la corrupción que ha caracterizado la vida política del país, el descontento con los presidentes que elegimos, eso lo entiendo muy bien”, señaló el autor de "La ciudad y los perros", quien ha mantenido una postura crítica ante los gobiernos de La Habana y Caracas.

“Hay una oportunidad con Keiko Fujimori, que en el caso de Castillo y de Cerrón queda completamente excluida. Si implantamos el modelo venezolano, cubano, no será fácil salir de él”, agregó.

Vargas Llosa opinó que la situación de Cuba es grave al tratarse de “un país que está muriendo de hambre”. “(…) Creo que sería verdaderamente trágico que está explosión de indignación popular nos retroceda a la condición de Venezuela, Cuba o Nicaragua”, dijo más adelante.

De igual modo, defendió la candidatura de la lideresa de Fuerza Popular, hija del expresidente Alberto Fujimori, juzgando que, si Castillo gana las elecciones, la relación del país con Ecuador y Chile sería “delicada”, debido a los regímenes que se vienen desarrollando en los países vecinos, a diferencia del “totalitario” que se impondría en el Perú.

“Con mucha sorpresa de mi parte, me incliné hacia Keiko Fujimori que me parece que es la que representa la posibilidad de continuar con el sistema democrático que tenemos instalado en el Perú y de que el país no se vaya a la catástrofe de la que es el mejor ejemplo Venezuela, un país riquísimo que hoy día ha expulsado prácticamente a cinco millones y medio de personas que no querían quedarse porque se morían de hambre, de falta de trabajo y todo lo que sabemos”, había dicho en un artículo.

“Muchos peruanos han votado por el disgusto que les produce la corrupción que ha caracterizado la vida política del país, por el descontento con los presidentes que elegimos, eso lo entiendo muy bien”, aseveró durante la referida entrevista.

En otro momento, se refirió al fundador y secretario de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón y alertó sobre su objetivo de implementar políticas cubanas en el país.

“Cerrón sí parece un ideólogo, está muy identificado con las políticas cubanas, es clarísimo que quiere que el modelo cubano se establezca en el Perú. Cuba es un país que se está muriendo de hambre y que no ha progresado practicante nada, al contrario, ha retrocedido”, expresó.

“Si el Perú vive esta experiencia, se empobrecerá muchísimo más de lo que está, las desigualdades entre pobres y ricos se expandirán y eso no quiero para mi país, entonces por eso una vez más invoco a los peruanos a votar por Keiko Fujimori”, instó.