Manuel de la Cruz denuncia que la fiscalía cubana prevé imputarle cargos por “resistencia”

El joven artista cubano Manuel de la Cruz, quien actuaría como el payaso Desparpajo en la fiesta para niños organizada por el Movimiento San Isidro hace algunas semanas, denunció que la Fiscalía prevé imputarle cargos por “resistencia” y lo mantiene recluido en su casa hace 13 días.

En una directa a través de Facebook dijo que tanto él como otros activistas se encuentran con vigilancia permanente en su domicilio y bajo amenaza de ser parte de un proceso sumario.

“No tengo la obligación de estar retenido por una medida cautelar injusta, generada por una detención arbitraria. Estoy cansado de seguir aguantando el azote injusto de la Seguridad del Estado por el simple hecho de pensar diferente”, aseguró el joven cubano.

Al respecto, explicó que todo comenzó el pasado 12 de abril cuando seis agentes lo detuvieron sin ninguna causa en una parada de guaguas donde se encontraba en compañía de su mamá.

Seis oficiales me dijeron que tenía que acompañarlos y entregarles el celular. Yo les dije que subiría a la patrulla pero que no les daría mi teléfono, y entonces intentaron quitármelo a la fuerza.

“Luego de este incidente el teniente Camilo dijo que ya tenía proceso contra mí: desacato y resistencia”.

Luego de la detención fue trasladado a la unidad de policías de El Cotorro donde le imputan cargos por resistencia. Sin embargo, tras escuchar la lectura del informe de la Cruz preguntó donde constaba en ese documento la causa de su detención.

“No había causa de detención. Si la detención es arbitraria los cargos que aquí se ponen son también arbitrarios y no me voy a someter a ninguna medida porque no tienen base para aplicarlas”, recalcó.

Asimismo, dijo que lleva 13 días de reclusión domiciliaria sin estar vinculado a ningún centro laboral porque la Seguridad del Estado lo sacó de su centro de trabajo.

Tres días después de estar recluido en su casa De la Cruz llamó unas 25 veces a la estación de Policías del Cotorro para conocer como marchaba su caso, y se entera le estaban imputando el cargo de “resistencia”, pero la fiscalía no había hecho nada para investigar al respecto.

“Me tienen recluido en mi casa con una medida cautelar que no tiene ni pies ni cabeza. Yo estoy cansado de esta situación”, apuntó.

El artista reclamó a través del sitio online de la Fiscalía General de la República, y acusó a ese organismo de ser un títere de la Seguridad del Estado cubano.

“Yo sé que no me van a responder como no me han respondido mi apelación a una multa injusta por propagación de epidemia en la fiesta de niños en San Isidro. Yo documenté que en ningún momento me quité el cubrebocas, pero todos sabemos que la fiscalía no es más que un títere de la SE, como todas las instituciones, todos los ministerios y todos los organismos de este país”, apuntó.

“En mi queja enumero todas las ilegalidades que se están cometiendo conmigo. Yo estoy dando un ultimátum. Sabemos de la represión contra activistas, opositores y artistas. Pensamos que luego del congreso del partido las cosas se relajarían pero continuamos sitiados.

Yo no me resistí al arresto, yo me resistí a entregar mi teléfono porque ellos no vinieron con una orden de incautación de mi teléfono”, subrayó.

De la Cruz exige que se le de una respuesta antes del 1 de mayo, y alega vive con su mamá y un hermano pequeño y “no puedo cargarle toda la responsabilidad a ella de salir a hacer colas, gestiones, a comprar comida, a comprar aseo, y porque necesito vida social y tengo derecho a ella”, comentó.

Tras condenar el asedio contra activistas dijo que “ellos (la Seguridad del Estado) nos están llevando a un límite, y no han medido las consecuencias”.

También exigió un proceder legal lo más justo posible, pues por el delito de resistencia podrían imputarle hasta un año de cárcel.

“Estamos denunciando a los organismos internacionales para que se sepa lo que pasa con nosotros los activistas”, dijo al final de su directa.

Actualmente varios activistas se encuentran vigilados en sus casas, entre ellos el artista independiente y coordinador del Movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara, quien esta tarde se declaró en huelga de hambre y sed por la restauración de sus derechos ciudadanos.