Gobierno cubano planea proceso sumario contra Manuel de la Cruz, el payaso de San Isidro

El joven Manuel de la Cruz, acosado constantemente desde que se dispusiera a actuar como el payaso Desparpajo en una fiesta del Movimiento San Isidro, alertó de que el gobierno cubano quiere emprender un proceso sumario en su contra.

"Me quieren establecer un proceso arbitrario, con ilegalidades de principio a fin, para sentenciarme con la privación de libertad. En cualquier momento esto puede suceder", alertó De la Cruz en las redes sociales.

Este viernes el joven de 28 años tuvo un encuentro con el teniente Lara, de la Policía Nacional Revolucionaria del Cotorro, a solo cuatro días de su detención sin causa por parte de la Seguridad del Estado, tras lo cual le impusieron cargos por Resistencia, y una medida cautelar de la Fiscalía de Reclusión Domiciliaria.

"Este me dice que no existe número de expediente de fase preparatoria, que el abogado que me dijo eso está perdido. Luego de eso, y al decirle mi nombre, cae en cuenta y me dice: Ah, tú eres el caso de interés de la CI. Bueno, déjame decirte que estás involucrado en un proceso sumario", relató el joven.

"Llegue mi alarma a toda Cuba, a mis hermanos de lucha, a los órganos y funcionarios encargados de repartir justicia, a las agencias informativas y periodísticas: en cualquier momento pueden venir por mí", advirtió.

Manuel de la Cruz ha estado siendo acosado constantemente desde que se sumara a la actividad convocada por Luis Manuel Otero Alcántara para los niños de San Isidro, el pasado 4 de abril.

El joven fue interrogado y multado con 3000 pesos por un presunto delito de "propagación de epidemia".

"Si ellos quieren inventar la causa de desacato pues será todo un invento porque ellos no tienen ningún proceso contra mí en ese sentido. A mí no hay razones para enjuiciarme por eso", declaró De la Cruz.

Agregó que él solo está ateniéndose al Artículo 54 de la Constitución cubana, que es su derecho a la libertad de expresión.

El padre de Manuel de la Cruz, Evelio Perdomo, pidió apoyo para los jóvenes que como su hijo quieren un cambio en Cuba.

"Él, como otros jóvenes que en Cuba, han decidido expresar lo que tantos otros no se atreven todavía, necesitan que tomemos sus voces y nos pronunciamos en su lugar, para que el gobierno y sus cada vez menos seguidores sepan que ellos no están solos", sostuvo.