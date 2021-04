Sacerdote cubano convoca a cadena de oración por la libertad de Luis Robles

El sacerdote cubano y párroco de la iglesia de Madruga, Kenny Fernández Delgado, convocó a una cadena de oración por la libertad de Luis Robles, el joven que enfrenta duras penas de prisión por manifestarse con un cartel en una céntrica calle de La Habana.

“Oremos por Luis Robles”, pidió el sacerdote en Facebook. “Lanzamos una campaña de oración por #luisRobles. Invitamos a todos los que quieran participar”, anunció el párroco cubano, muy activo y comprometido en redes sociales.

Para participar en la cadena de oración, Fernández Delgado solicita “poner una foto en tu muro, en la que se vea un lugar de oración (en tu casa u otro lugar) con una vela encendida y alguna imagen religiosa o una cruz vacía... con un cartel donde diga #OremosporLuisRobles”.

Transcurridos cuatro meses de prisión, en los cuales ha estado incomunicado y en celdas de castigo, el joven Luis Robles Elizástigui fue acusado a mediados de abril por los delitos de "propaganda enemiga y de resistencia", informó su hermano Landy Fernández Elizastigui en Facebook.

Robles, quien fuera declarado preso político por la organización Prisoners Defenders en enero, se enfrenta a una condena de 1 a 8 años de privación de libertad por el delito de "propaganda enemiga” y de “tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas”, por el de "resistencia", según los artículos 103 y 143 de la Ley No. 62 Código Penal vigente.

“Ya no saben qué hacer.. No tienen nada para justificar el encarcelamiento de Luis Robles... Primero: Otros Actos vs Seguridad del Estado. Ahora: Propaganda Enemiga y Resistencia”, escribió el hermano en la citada red social.

El delito de “propaganda enemiga y de resistencia”, que le fue imputado a Robles por protestar con un cartel exigiendo la liberación de Denís Solís y el fin del acoso al Movimiento San Isidro (MSI), ha sido interpretado por muchos como una arbitrariedad en forma de juicio ejemplarizante, con el objetivo de disuadir a futuros pacíficos manifestantes.

Cumplidos los cien días de encarcelamiento de Robles, la administración de Joe Biden pidió públicamente la liberación del joven activista. La secretaria adjunta interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, resaltó que "la libertad de expresión es un derecho humano" y que nadie debería ser encarcelado por mostrar un cartel.

"Hoy se cumplen 100 días desde que Luis Robles Elizástegui fue encarcelado por simplemente sostener un cartel. Estaba protestando por el injusto encarcelamiento del músico Denis Solís en Cuba. La libertad de expresión es un derecho humano. Nadie debería ser encarcelado por llevar un cartel", escribió Chung en su cuenta oficial de Twitter.

Animado por su fe, el sacerdote Kenny Fernández Delgado convocó a una cadena de oración por la liberación de Robles. “La oración tiene gran poder. Quien lo dude revise Hechos 12,6-12”, compartió el párroco de la iglesia de Madruga.

El pasaje en cuestión narra la liberación de Pedro de la cárcel. “Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos”, reza el pasaje.

Y continúa: “Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo, le seguía; pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión”.

“Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba”, concluye el pasaje bíblico invocado por este sacerdote de la iglesia cubana.