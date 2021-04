Selena Gomez sorprende a sus seguidores con su cambio radical de look: ¡ahora es rubia!

¡Selena Gomez es rubia (otra vez)! La cantante estadounidense sorprendió con un drástico cambio de imagen que no está dejando indiferente a ninguno de sus fans. Se despidió de su melena morena para lucir un cabello rubio platino que le sienta fenomenal.

La intérprete de Lose you to love me ha apostado por cambiar su apariencia de cara al verano y se ha teñido su cabello de un rubio platino que sin lugar a duda será una de las tendencias capilares para los próximos meses.

Selena no es la única estrella de la música que se ha decantado por este tono en lo que llevamos de 2021. Recientemente la cantante Billie Eilish también apostó por una tonalidad de rubio similar.

Selena Gomez decidió mostrar cómo luce en la actualidad su cabello a través de la cuenta de Instagram de su marca de cosméticos Rare Beauty, donde este sábado colgó la foto en la que la vemos con su rubio platino.

"Nuevo look. Necesito elegir un nuevo color de labial y de rubor de Rare Beauty", comentó la artista.

Sus fieles incondicionales están encantados con esta nueva Selena a juzgar por los comentarios que le están dejando en el tablón del post, donde la mayoría de mensajes que le han mandado son piropos y halagos por esta arriesgado cambio de look.

Aunque muchos se han quedado boquiabiertos al ver a Selena con su melena rubia, la verdad es que está no es la primera vez que apuesta por este tono. Tres años atrás decidió dar un nuevo aire a su apariencia y también optó por el rubio.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.