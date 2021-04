Comisionada de atletismo cubano, Yipsi Moreno, se enfrenta con violencia a estudiantes de la ESPA nacional

Yipsi Moreno, martillista cubana, campeona olímpica y mundial, agredió verbalmente a un grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético (ESPA).

El luchador cubano de artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés), Gustavo “The Cuban Assassin” Trujillo, publicó un video en su página de Facebook donde se escucha a la multimedallista cubana arremeter contra estudiantes que no llegaron a tiempo a una especie de matutino o reunión. Más tarde, cuando uno de los estudiantes intenta explicarse, Moreno no se lo permite y le indica que se calle a golpe de gritos.

En algún momento del clip, se escucha a Moreno reclamarle a un estudiante nombrado Andy Echevarría.

“¿Quién fue el otro que bajó cuando le dio la gana? No, no. Profe nada. ¡Y te callas! ¡Te callas!”, gritaba Yipsi Moreno cuando el joven atleta le respondía “profe, no, no”.

A pesar de que el video está filmado en una perspectiva donde no se pueden apreciar bien los hechos, puede escucharse en el coro de voces a varios estudiantes quejarse, aunque sin tutear a Moreno o al resto de los profesores presentes.

“La profesora Vilma es tremenda falta de respeto. Me dijo que yo estoy prestado aquí”, menciona un joven atleta sobre el comentario que le hiciera una educadora o técnica en alusión a sus capacidades como deportista.

Yipsi Moreno es miembro de la Comisión de Atletas de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), y Miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba, este último cargo lo ocupará hasta 2023.

El luchador Gustavo Trujillo, además, sugiere que la influencia de Yipsi estuvo involucrada en la expulsión del equipo Cuba del también atleta Leonel Suárez.

"El bronce Olímpico y Plata Mundial, Leonel Suarez Fajardo, fue sancionado y expulsado injustamente del equipo Cuba simplemente por capricho de esta señora y sus lambones", indica Trujillo.

A inicios del presente año, Yipsi Moreno, junto a un grupo de glorias deportivas, recibió un auto como prebenda del Estado cubano, justo cuando el país atraviesa una crisis económica sin precedentes en lo que va de siglo.