Actor cubanoamericano pone su voz a un personaje de ‘Los Simpson’

Un actor cubano ha entrado a formar parte de la popular serie norteamericana 'Los Simpson', donde dará voz al personaje de Julio, el estilista de Marge Simpson y ex amante de Smithers (el ayudante del malévolo señor Burns).

Tony Rodríguez, miembro del Teatro de la Brigada de Ciudadanos Upright, tiene varias cosas en común con el animado al que da vida: ambos son cubanos y homosexuales.

"Esta noche debuto en Los Simpson como el gay cubano Julio. Esto es un sueño hecho realidad para mí y ya era un dibujo animado vivo", expresó Rodríguez en su cuenta de Instagram a finales de marzo.

En febrero, el histrión publicó un video a modo de autopromoción, en el que explicaba por qué debía ser escogido para poner la voz de Julio a partir de la temporada 32 de la serie.

"En los últimos dos años, me he visto más en la serie, y con ello me refiero específicamente al papel de Julio, que es gay como yo, es cubano como yo", precisó.

El comediante de 51 años señaló que veía la serie desde sus inicios y calificó de "brillantes" sus personajes, guiones y actuaciones.

Con anterioridad el personaje de Julio corrió a cargo de Hank Azaria, quien según el portal ICN Diario, fue sustituido por no ser homosexual.

Azaria también prestaba su voz al indio Apu, una interpretación por la que fue acusado de reproducir los estereotipos dañinos sobre personas de esa nacionalidad.

"Pido disculpas por mi participación en la creación del personaje de Apu y el modo en que los estereotipos que arrastra han ayudado a definir a las personas de ascendencia india en Estados Unidos durante décadas. Una parte de mí siente la necesidad de dirigirse a todos los indios de este país y disculparse personalmente. Y a veces lo hago", dijo Azaria en el podcast Armchair Expert, de Dax Shepard.

Este no es el primer personaje al que el actor dejó de ponerle su voz. En 2020 renunció a seguir haciendo al negro Carl Carlson, el compañero de trabajo de Homer Simpson en la planta nuclear.

"Si es un personaje indio o un personaje latino o un personaje negro, por favor, que sea esa persona la que ponga la voz al personaje. Es más auténtico, aportarán su experiencia", alegó entonces.

