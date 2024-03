William Levy: "Las redes sociales han transformado la forma en que viven las personas"

William Levy ha vuelto a mostrar su desacuerdo con la manera en que las personas se proyectan en redes sociales mostrando una imagen que difiere sobremanera de su realidad.

En una de sus stories el galán cubano compartió una reflexión sobre cómo las redes han impactado y cambiado nuestras sociedades.

“Las redes sociales han transformado la forma en que viven las personas, y a menudo desdibujan la línea entre su presencia en línea y fuera de línea. Muchas personas organizan sus vidas en plataformas sociales, proyectando una imagen de sí mismas que no siempre se alinea con la realidad”, planteó el artista.

Captura Instagram / William Levy

A juicio del actor “esta necesidad constante de estar presente en línea a veces puede eclipsar la importancia de estar completamente presente en momentos de la vida real, lo que lleva a una posible desconexión entre las personas digitales y las experiencias auténticas”.

El consejo de Levy para sus seguidores fue sencillo, pero a la vez con una gran carga de significados: “Estar presente de verdad. No en las redes sociales. Los amo a todos”.

Este mensaje del actor llega semanas después de que recurriera a las redes para aclarar, en medio de los rumores de una nueva ruptura con Elizabeth Gutiérrez, que no necesita aparentar algo que no es para agradarle a otros.

“Ya acepté que al igual que hay gente que me querrá, también habrá otros que me odiarán por como soy y no pasa nada, mientras yo me acepte y me quiera todo bien”, aseguró en ese momento.