Tony Cortés agradece apoyo tras muerte de su esposa: "Fue una gran luchadora por la libertad de Cuba"

El actor y empresario cubano, Tony Cortés, agradeció públicamente las muestras de afecto recibidas tras la muerte de su esposa, Leonila Hernández Sánchez, quién falleció este lunes a los 58 años, víctima de un cáncer.

“Estoy agradecido enormemente por esas muestras de amor de mis colegas, de las personas de pueblo. Fue una gran luchadora, incansable, por la libertad de Cuba. Todo lo que hizo lo sintió, con mucha pasión, con mucha fuerza, y nos empujó a todos en esa pasión y en esa fuerza”, dijo Cortés, visiblemente afligido, en declaraciones a America Tevé.

“Yo no quiero recordarla con tristeza, porque como decía Martí: ‘La muerte llega cuando la gente olvida a las personas’. Nosotros nunca la vamos a olvidar”, concluyó.

Previamente, el también presentador televisivo había dejado constancia en sus redes sociales de su tristeza por el fallecimiento de su esposa, conocida como "Nila Cortés" entre los allegados a la pareja.

“Mi corazón saltó de alegría. Sí. Definitivamente era ella. Todo sucedió en un momento fugaz, que duró eternamente. Así fue como te conocí Leonila Hernández Sánchez y te hice mi esposa, Gracias por todo lo que me enseñaste, me cuidaste Leonila Cortés, hoy a las 6:47 te nos vas, dejándonos huérfanos de tu mirada, amor, los niños van a estar bien. Gracias por darnos la fuerza espiritual en estos últimos meses, el cáncer nos arrebató tu presencia, pero no tu amor, descansa en paz bebé”, escribió en Instagram.

Entre los mensajes de condolencia publicados en redes sociales en las últimas horas, está el del actor Alberto Pujol, quien la definió como "dama elegantísima" y subrayó la importancia que tuvo Nila en la vida de Cortés.

"Nila fue el motor gestor de tantos y tantos buenos proyectos para el desarrollo y crecimiento de Tony y una amiga hermana que guardó siempre una gran dignidad y afabilidad. Nila fue la mujer que acompañó a Tony en todos y cada uno de sus sueños y si como madre fue intachable, veladora y celosa de sus hijos, como mujer supo desde la dignidad más intensa, llevar y sostener la familia", escribió el actor.

Albertico Pujol dijo que Nila fue para Tony Cortés "su novia, su esposa, su hermana y su gran amiga. Lo malcrió, lo consintió, lo educó y lo hizo, Nila fue así. Dadivosa y eterna, objetiva, concreta e idealista a la vez", añadió, al tiempo que enfatizó su tristeza por la partida de una amiga.

También manifestó pena por la muerte de la esposa de Tony Cortés, el escritor y opositor cubano cubano, Ángel Santiesteban-Prats, que acompañó su sentida evocación de una foto.

"Querida Nila, gracias por los momentos que nos compartiste y nos hiciste creer que éramos importantes. Aquí estamos en aquella noche maravillosa entre amigos, en tu casa que hiciste sentir mía. Tu luz alcanzaba para todos y nos creímos dichosos. Siempre me impresionó tu talento y tu voluntad de trabajo", escribió en Facebook.

"Nadie se cree que te hayas ido, porque nos marcaste tan profundamente, que será imposible imaginarnos que no estás. Seguro que nos abrazaremos en lo infinito. Besos, gran dama", concluyó.

Hasta ser diagnosticada con cáncer, en el año 2020, Leonila Hernández trabajaba como gerente general de Cachita Universal Studios, en Miami, empresa que también ha manifestado su pesar por la muerte de "Nila".