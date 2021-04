Aparece cerca de Cojímar el cadáver del joven pescador submarino desaparecido el fin de semana

El cadáver del joven cubano que se dedicaba a la pesca submarina y que despareció el pasado sábado, fue encontrado en una playa del municipio Cojímar en La Habana.

Así lo confirmaron familiares y amigos que han estado todos estos días inmiscuidos en una constante búsqueda, desde que el joven desapareciera en los alrededores de la playita de 110 y 3ra, en Miramar.

"Les comento a todos los amigos que ayudaron y se preocuparon por la búsqueda del muchacho perdido en el mar, que fue encontrado hoy en la zona de Cojímar. Hablé con su papá y me confirma que sí era él. Que en paz descanse y Dios lo tenga en la gloria", informó en redes sociales Alcibiades Rodríguez Tejeda, quien en estos días se mantuvo activo en la búsqueda del joven.

En horas de la mañana de este martes el cubano Nelson Álvarez había informado en la página de Facebook Pesca Submarina en Cuba que las autoridades habían encontrado un cadáver en la corriente de la bahía de La Habana, cercano a Cojímar, y que se podía tratar del joven residente del municipio Playa desparecido hace varios días, una noticia que luego fue confirmada.

Captura de Facebook

Muchas han sido las personas impactadas tras la noticia del joven, y más de uno ha dejado su sentido pésame a los familiares, o alertado sobre los peligros del mar.

"Otro jovencito más que se llevó el mar, los jóvenes no ven el peligro donde lo vemos los viejos, el mar es otro mundo y hay que respetar sus reglas, a la vez que entramos en él estamos en sus manos. Si quiere nos devuelve, si no se queda con nuestra vida, aunque lleves lo mejor de lo mejor y no respetes sus reglas se queda contigo. Ninguna pieza vale más que tu vida, piensa siempre que alguien te espera en casa con pescados o sin ellos, ya tendrás otra oportunidad. La pesca submarina es un deporte de ALTO RIESGO, nunca lo olviden", dijo el cubano René Cazanas.

Captura de Facebook

Desde la desaparición del joven el pasado sábado, varios grupos de pescadores convocaron a la búsqueda del cuerpo, ya que los equipos de salvamento y rescate suspendieron la búsqueda, tras varios días sin resultados.

También hicieron un llamado de alerta a los pescadores de la Isla, a ayudar a preservar sus vidas y las de sus compañeros.

"Les pido de favor a todos los pescadores que hay que pescar en parejas y vigilar la apnea del otro, evitemos dolor a nuestra familia", dijo Rodríguez Tejeda en redes sociales.