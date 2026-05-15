DeSantis: Una Cuba libre podría convertirse en el principal destino del Caribe

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó este viernes durante una conferencia en el Miami Dade College, que una Cuba libre podría convertirse en «el destino número uno del Caribe», con una economía en auge, pero condicionó esa posibilidad a que la isla adopte un gobierno constitucional legítimo, el estado de derecho y una sociedad libre.

Las declaraciones, recogidas por Florida's Voice en un video publicado hoy, se producen en el marco de una intensa actividad política del gobernador contra el régimen cubano durante las primeras semanas de mayo.

DeSantis fundamentó su visión en su experiencia personal como oficial de la Marina de Estados Unidos en la Base Naval de Guantánamo, donde estuvo destinado entre marzo de 2006 y enero de 2007.

«Estuve en Gitmo cuando estaba en la Marina, no como detenido sino como oficial. Estuve allí y vi todo. No te permiten salir de la base, pero vi esa línea costera asombrosa», declaró el gobernador.

DeSantis destacó el potencial de Cuba para la pesca, la navegación y el desarrollo turístico, y aseguró que se podría crear «una economía realmente muy sólida» y que «el nivel de vida subiría de manera increíble».

Sin embargo, el gobernador fue categórico al señalar que ese desarrollo solo es posible bajo condiciones políticas radicalmente distintas a las actuales: «Solo puedes hacer eso si tienes una sociedad libre, estado de derecho, y un gobierno de tipo constitucional legítimo. Y eso no es fácil de lograr, sin duda».

Sobre el régimen actual, DeSantis fue directo: «Espero que veamos ese día. Cada día que pasa es un día demasiado largo para que este gobierno esté ahí».

Estas declaraciones llegan apenas seis días después de que DeSantis firmara la ley HB 905, conocida como FIRE Act, en el Museo de Bahía de Cochinos de Little Havana, ante veteranos de la Brigada 2506 y líderes cubanoamericanos.

Esa legislación endurece las restricciones de Florida sobre acuerdos con Cuba, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela y Siria, y entra en vigor el 1 de julio de 2026.

La ley incluye además una cláusula que permitiría al gobernador suspender temporalmente esas restricciones si el gobierno federal modifica el estatus diplomático de Cuba, abriendo así una puerta al comercio con una futura Cuba post-régimen.

No es la primera vez que DeSantis expresa esta visión. En marzo de 2026, declaró en la Universidad Palm Beach Atlantic que Cuba podría ser «muy próspera» con un gobierno «medianamente legítimo» que respete los derechos y el estado de derecho, y que «no haría falta mucho» para que la isla «explote» en desarrollo si cambia el sistema político.

El contraste entre ese potencial y la realidad actual es marcado. Cuba recibió apenas 2,2 millones de visitantes internacionales en 2024, frente a los 4,2 millones de 2019, y ocupó el último lugar del Caribe en recuperación turística postpandemia según ForwardKeys, con una caída del 45% en llegadas respecto a ese año.

República Dominicana, en comparación, recibió 10,3 millones de visitantes en 2024, más de cuatro veces la cifra cubana, lo que ilustra la magnitud del rezago acumulado por la isla bajo décadas de dictadura.