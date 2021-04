Detienen al periodista Héctor Valdés cuando se dirigía a visitar a Luis Manuel Otero

El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue detenido por la policía política cubana cuando se dirigía a visitar al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre y sed desde hace cuatro días exigiendo libertades y derechos violados por el régimen de la Isla.

"Se llevaron a Héctor Valdés Cocho. No lo dejaron llegar muy lejos. Iba a ver a Luis Manuel", anunció en redes sociales la periodista María Matienzo.

Valdés Cocho ya había sido detenido hace unos días, como mismo el activista Esteban Rodríguez, cerca de la casa de Luis Manuel Otero Alcántara.

En estos momentos el gobierno cubano ha desplegado un fuerte operativo policial a las afueras del domicilio del líder del Movimiento San Isidro, ubicado en la calle Damas 955 de la Habana Vieja.

Patrullas, motos, policías uniformados y ciudadanos al servicio de la Seguridad del Estado se encuentran a las afueras de la casa desde hace varios días, impidiendo así que entre personal al barrio.

Algunos dicen que el “operativo abarca varias cuadras a la redonda”, y “hay al menos tres puntos de control: la Casa de la Cultura, ubicada en la esquina de la cuadra; el punto donde está el ring de boxeo al doblar de la calle San Isidro; y la sala polivalente que está en Paula, donde tienen parqueadas entre 10 y quince patrullas”.

Al artista en huelga, por su parte, el monopolio de las comunicaciones ETECSA le ha cortado el servicio de Internet, por lo que solo puede establecer comunicación a través de llamadas regulares.

Este 28 de abril se cumplen cuatro días desde que Luis Manuel decidiera entrar en huelga de hambre y sed, exigiendo así el respeto a sus derechos ciudadanos y civiles, poder salir de su casa sin ser vigilado o detenido, y la devolución de sus obras de arte, confiscadas por el régimen el pasado 16 de abril.

El artista, quien comienza a debilitarse tras varios días sin consumir alimentos o ingerir líquidos, comunicó que apuesta por la vida y no por la muerte: "Yo quiero la vida, pero quiero mi concepto de vida, que es libertad, que es amor, que es ir con tus amigos a donde tu quieras, que tus amigos no tengan miedo a saludarte. Que entrar a tu casa no sea un acto de valentía", dijo.