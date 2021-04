Willie Colón tras accidente: "La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta"

El famoso salsero Willie Colón, que se encuentra hospitalizado en Nueva York tras sufrir un grave accidente de tránsito, dijo que la noticia que ha comenzado a circular de que se encuentra bien "lamentablemente, no es cierta" y que le queda un largo camino de recuperación.

El trombonista nativo del Bronx, de origen boricua, agradeció a los amigos y seguidores que han estado pendientes de su salud y enviándole constantes mensajes con deseos de recuperación, pero indicó que no le es posible contestarlos porque no se encuentra en condiciones.

"Queridos amigos y fans. Siento, no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré. DLB", se lee en su cuenta oficial de Twitter.

Willie Colón y su esposa Julia sufrieron un accidente potencialmente mortal la tarde del pasado 20 de abril en Carolina del Norte. Julia sufrió laceraciones y contusiones, pero ya recibió el alta médica. El salsero, que este miércoles cumple 71 años, sufrió conmoción cerebral, fractura en su vértebra cervical C1 y serias heridas en la cabeza que requirieron 16 puntos.

El intérprete de El gran varón fue trasladado esta semana del hospital de Sentara Norfolk, en Virginia, al New York Presbyterian Hospital, uno de los cuatro mejores hospitales del país.

Las reacciones y mensajes de apoyo tanto de salseros, colegas de la industria artística y seguidores del artista no han parado de aparecer en las redes sociales desde que se dio a conocer la noticia este domingo.

Los detalles del accidente no han trascendido, pero en el comunicado oficial de la compañía de Colón se aclara que no hubo ningún otro vehículo involucrado.