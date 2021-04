Activista cubana Carolina Barrero: "Vamos a hacerle un cerco al cerco"

La historiadora de arte Carolina Barrero llamó a los cubanos a hacerle "un cerco al cerco" que la Seguridad del Estado mantiene contra activistas y opositores en la isla y afirmó que en San Isidro está sembrada la flor de la libertad.

"Vamos a hacerle un cerco al cerco, vamos a darle un abrazo que desahogue el miedo, que desate el nudo de la incomprensión. En San Isidro quedó sembrada la semilla de la entrega que da la flor de la libertad. Ascendente e inevitable, esa semilla hoy se ha vuelto bosque", posteó en Facebook, donde instó a salvar la vida del artista Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre y de sed desde hace cinco días.

La activista, quien padece el acoso del régimen cubano y se encuentra sitiada por la policía en su casa, subrayó que "la mentira (del gobierno cubano) de tan débil ha perdido el hilo de la narración y balbuceante repite las mismas décimas descreída de sí".

"Luis tiene ese tipo desconcertante que produce la perplejidad de los necios, que vacilantes tildan de locura a lo sagrado. No puede haber duda sobre dónde está la fuerza. Vamos a hacerle un cerco al cerco, a la mentira que de tan débil ha perdido el hilo de la narración y balbuceante repite las mismas décimas descreída de sí. Vamos romper el hechizo, vamos a San Isidro", escribió Barrero.

Su propuesta ha sido respaldada por varios activistas, como Omara Ruiz Urquiola, quien en su muro de Facebook posteó "Vamos a hacerle un cerco al cerco".

Los internautas también han comentado al respecto: "LuisMa nos ha regalado luz y nos ha reverdecido, y esa fuerza, esas ramas del amor, esos frutos, deben volverse ahora su alimento. Que el AMOR le salve, que NUESTRO AMOR le salve... porque él es sencillez y vida. Esa VIDA que TRANSGREDE la existencia más allá de los límites del cuerpo".

"Yo había pensado en un cerco pero de amor de ayuda que los q estén ahí en esa cuadra bajen de sus casas y hagan un coro alrededor de su puerta, adonde no puedan llegar los policías y por donde pase toda la ayuda y el amor posible", o "Vamos a San Isidro. Aunque no pueda físicamente, estoy orando por Luis Manuel y su familia, por Cuba y por quienes, cansados ya, se atreven a decir en alto: Basta de barbarie, seamos civilizados, no más represión, no más miedo, no más cercos, no más detenidos sin causa. Policía, ocúpate de cuidar al pueblo, no de esposarlo".

La miembro del 27N ha denunciado las estrategias de control social del régimen cubano y hace un llamado a salvar a Otero Alcántara, quien según otros activistas ya comienza a experimentar las “consecuencias” físicas de su huelga de hambre y sed contra la represión en Cuba.