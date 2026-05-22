Carolina Barrero responde a Rodiles y se desmarca de Cuesta Morúa

Carolina Barrero, directora de Ciudadanía y Libertad, respondió con ironía a las críticas del opositor Antonio Rodiles hacia su organización y se desmarcó públicamente de la posición de Manuel Cuesta Morúa sobre una posible amnistía de la que podrían beneficiarse miembros del régimen cubano. Lo hizo en una entrevista con Tania Costa, en CiberCuba, desde Berlín.

Rodiles había aludido a Ciudadanía y Libertad en una entrevista previa en CiberCuba, al referirse a las organizaciones que consiguen subvenciones. Barrero respondió sin confrontación directa: «Le agradezco a Rodiles que lo crea. Me parece un gran halago».

Barrero aprovechó para aclarar una confusión: Ciudadanía y Libertad no pertenece al Consejo para la Transición Democrática (CTDC), aunque trabaja con él. «Nosotros no pertenecemos al Consejo pero colaboramos con el Consejo en múltiples proyectos», precisó.

La organización sí forma parte del Foro Acción por la Amnistía 2026, constituido el 5 de febrero de 2026 y que agrupa a más de 50 organizaciones de la sociedad civil cubana.

Barrero explicó que su compromiso personal con la amnistía data del 12 de julio de 2021, días después del 11J, cuando fue una de las primeras activistas en sumarse a esa causa desde dentro de Cuba.

Sobre el trabajo concreto del Foro, detalló que Ciudadanía y Libertad asesoró jurídica y logísticamente a Wilber Aguilar y a un grupo de 34 familiares que entregaron en enero de 2024 la primera carta oficial ante la Asamblea Nacional pidiendo amnistía.

«Wilber Aguilar ha sido el hidalgo de los familiares cubanos, con una valentía extraordinaria», afirmó.

El anteproyecto de ley de amnistía en que trabaja el Foro cubre el período de violencia política desde 1959 hasta la fecha, incluye reparaciones para todos los presos políticos —incluso los ya liberados— y contempla una ley de despenalización del disenso.

«Todos los presos políticos, como está pasando en Venezuela, pueden salir mañana y pasado mañana pueden entrar otros. Y esa no es la idea», argumentó Barrero.

El punto de mayor tensión llegó al abordar la propuesta de Cuesta Morúa, quien en un artículo publicado en El País planteó una amnistía que pudiera beneficiar también a miembros del régimen. Barrero fue directa: «Yo en eso estoy en contra. Lo que debe haber es justicia».

La activista diferenció con claridad entre justicia y ajusticiamiento: «La justicia por supuesto no es ajusticiamiento. Y la justicia debe cumplir con las leyes del debido proceso. Nosotros no podemos convertirnos en ellos, pero tiene que haber justicia».

Más allá de la justicia penal, Barrero abogó por aplicar en Cuba la lustración, el mecanismo usado en Europa del Este tras la caída del comunismo para impedir que exfuncionarios de regímenes totalitarios ocupen cargos públicos. «Yo soy una defensora de que en Cuba muchas de las personas asociadas al régimen no puedan seguir teniendo cargos en el Gobierno», sostuvo.

Puso como ejemplo a Rusia: «Si en Rusia hubiese habido lustración, no existiría hoy un Vladimir Putin».

Barrero mencionó a Pedro Luis Boitel —preso político que murió en huelga de hambre en 1972 bajo custodia del régimen— para señalar la responsabilidad institucional: «Si Pedro Luis Boitel se murió mientras él era director de prisiones, es su responsabilidad».

«No puede haber impunidad. Y no podemos mandar un mensaje a la historia de que habrá impunidad para los tiranos. Nosotros tenemos que cerrar ese ciclo y dejar muy claro para la historia de que habrá consecuencias para las personas que hayan cometido o que hayan participado, estén o no siguiendo órdenes», concluyó Barrero.