Francisco Céspedes al Gobierno de Cuba: "Abandonen el poder antes de que sea demasiado tarde"

El cantautor cubano Francisco "Pancho" Céspedes envió un mensaje al Gobierno cubano este jueves para que "abandone el poder antes de que sea demasiado tarde".

"Están dando muestras de todo el miedo que tienen, de su incapacidad para llevar un país, para alimentar a un país, darle las cosas elementales, escudándose en la pandemia", dijo el artista en un video en su cuenta de Facebook.

Pancho no pudo asistir a la manifestación frente a la Embajada de Cuba en México, que forma parte de una serie de protestas pacíficas frente a embajadas cubanas en el mundo este jueves, pero no quiso dejar de enviar su mensaje al gobierno y resaltar que "el sistema socialista comunista no funciona".

"No puedo estar presente porque estoy trabajando aquí en Acapulco, pero yo me solidarizo con todas estas personas", dijo en referencia a los activistas que están sufriendo represión, detenciones y vigilancia policial en sus domicilios.

El intérprete de Vida Loca denunció los atropellos del régimen cubano, los "abusos en contra de sus ciudadanos" y su incapacidad para proporcionarle al pueblo las cosas elementales para vivir.

"Se han metido en casa de Luis Manuel Otero, le han quitado sus obras de arte, emulando al estalinismo, haciéndole un cerco a la sede de UNPACU que lo que quiere es alimentar a las personas que ustedes, el gobierno, no son capaces de alimentar", expresó.

Este jueves, centenares de cubanos en varias ciudades del mundo protestan frente a las embajadas de la isla en contra de la represión del gobierno, pero puntualmente en exigencia del cumplimiento de las demandas del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien lleva seis días en huelga de hambre y de sed luego de que allanaran su domicilio y se llevaran sus obras de arte.

Además de la devolución de sus obras y la indemnización por su destrucción, el líder del Movimiento San Isidro exige el fin del cerco policial permanente en su las afueras de su domicilio en Damas 955, así como el respeto al ejercicio de las libertades artísticas de manera plena de todos los artistas cubanos.